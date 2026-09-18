No programa Sky "Minha História", o vice-presidente da DFB respondeu positivamente à pergunta do apresentador Riccardo Basile sobre se havia pensado em uma nomeação de Tuchel para o banco da seleção alemã.

"Sim, no verão não. (...). Mas eu já tive essa ideia", disse Watzke, e ressaltou: "Fomos eliminados de forma bastante lamentável no Catar. E depois? Aí você acaba pensando nisso durante uma noite, ou duas noites, sobre o que poderia acontecer agora." Por que ele não defendeu o atual técnico da seleção da Inglaterra como sucessor de Hansi Flick? Hoje com 67 anos, ele trabalha para a DFB desde janeiro de 2022, mas na época não estava envolvido no processo de decisão, depois de a Alemanha ter caído na fase de grupos de uma Copa do Mundo pela segunda vez seguida no Catar.

"Naquela época ainda estava lá Oliver Bierhoff, agora é Rudi Völler. Não cabe a mim decidir quem será o técnico da seleção", disse Watzke, e explicou: "Mas a postura básica era simplesmente: vamos seguir com Hansi Flick. E Hansi é um treinador excelente, dá para ver agora mesmo o que ele está fazendo no Barcelona." Mas Watzke já tinha uma "sensação" de que, depois de "um fracasso desses", as coisas poderiam ficar "difíceis". "Provavelmente eu também estava certo depois, os jogos seguintes também foram um desastre!"

Por que Thomas Tuchel e Hans-Joachim Watzke brigaram?

Ainda assim, a hipótese levantada por Watzke sobre Tuchel surpreende. Durante muito tempo, a relação entre o antigo dirigente do Borussia Dortmund e o ex-técnico do BVB foi considerada arruinada. O pano de fundo da disputa é o atentado ao ônibus da equipe do clube da Bundesliga no trajeto para o jogo de ida das quartas de final da Champions League contra o Monaco, em abril de 2017. Tuchel, então ainda no cargo, deu a entender depois que Watzke havia determinado que sua equipe ainda assim tivesse de jogar. Alguns jogadores, no entanto, teriam decidido por conta própria jogar.

Na época, a UEFA remarcou a partida para o dia seguinte, às 18h45. Não entrar em campo provavelmente teria significado uma derrota automática. Por outro lado, mais tarde alguns jogadores, como o então capitão Marcel Schmelzer ou Nuri Sahin, também revelaram que, após o atentado, não conseguiam pensar em futebol. O BVB perdeu por 3 a 2 e foi eliminado da Liga dos Campeões após uma derrota por 3 a 1 no jogo de volta.

Questionado se a versão de Tuchel havia sido, para ele pessoalmente, a "maior decepção humana", Watzke respondeu: "De todo modo, foi uma grande. Sim! Sim!" Por quanto tempo ele teve de lidar com o fato de ter sido retratado publicamente com uma imagem que não correspondia à verdade? "Aí vira um problemão, porque, quando você deixa de manter os processos internos com você e tudo isso vai para fora, ainda por cima de forma distorcida. Mas eu percebi que, não importava o que eu dissesse ou o que outros dissessem. Havia simplesmente certos círculos que queriam exatamente isso. Que isso se encaixasse bem na ideia de que um dirigente de futebol sem alma mandaria nos jogadores e diria a eles o que fazer. Isso simplesmente se encaixava bem na imagem."

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Hans-Joachim Watzke e Thomas Tuchel já fizeram as pazes?

Watzke ressaltou, no entanto, que não precisou fazer nenhum esforço para perdoar Tuchel. "Nem se trata de perdoar ou não perdoar. Continuo considerando Tuchel um treinador excelente", disse ele, antes de acrescentar: "Naquele momento tivemos uma divergência enorme, isso é claro. Mas em algum momento a vida segue. E, quando nos vemos hoje: conversamos normalmente, nós nos falamos. E, quando os ingleses me perguntaram o que eu achava de Tuchel, eu apenas disse: podem fazer sem medo. Vão levar um dos melhores treinadores. Thomas Tuchel também estava sob pressão máxima."

Segundo Watzke, essa pressão foi "imposta por ele mesmo". "E, como eu disse, no fim das contas eu sempre tive, inclusive depois, respeito por isso, porque eu não sei se, quando você estava sentado naquele ônibus naquele momento, as coisas não pareciam diferentes para você, porque isso também precisa ser respeitado."

O BVB até encontrou um desfecho conciliador para a temporada de 2017 com a conquista da Copa, mas ainda assim veio a separação de Tuchel. Depois de passagens por PSG, Chelsea e Bayern de Munique, o técnico de 53 anos assumiu a seleção inglesa em 2025. Watzke, por sua vez, teve participação decisiva na nomeação de Jürgen Klopp como sucessor de Julian Nagelsmann após a Copa do Mundo de 2026.



