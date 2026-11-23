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O Bayern de Munique tomou sua decisão final sobre uma possível investida para contar com Trent Alexander-Arnold, astro do Real Madrid.

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Segundo o TEAMtalk, o Bayern de Munique descartou a contratação de Arnold, que chegou ao Real Madrid no meio de 2025.

O nome do inglês Alexander-Arnold vem sendo fortemente associado a uma saída do Real Madrid, já que, até agora, ele não conseguiu corresponder às expectativas no gigante espanhol.

Arnold tem tido participação limitada no Real Madrid, e chegou a ser levantada a possibilidade de um retorno ao Liverpool, mas as informações indicam que as chances de uma nova transferência para Anfield são muito pequenas.

Como alternativa, Trent Alexander-Arnold poderia seguir para o Bayern de Munique, mas uma reportagem publicada nos últimos dias apontou que o clube alemão não demonstra grande interesse em contar com ele.

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O jornalista alemão Christian Falk garantiu que o Bayern de Munique não tem interesse em contratar Alexander-Arnold num futuro próximo.

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Falk explicou que Trent Alexander-Arnold não é o lateral-direito ideal para o Bayern de Munique e que sua idade e seu desempenho no Real Madrid tornam o negócio improvável.

"O Bayern de Munique não tem interesse em contratar Trent Alexander-Arnold, lateral do Real Madrid", disse Falk ao site CF Bayern Insider.

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"O Bayern de Munique procura um jogador para essa posição, e atletas como Givairo Read certamente continuam no radar do clube. Só pelas características de Read, já dá para perceber que o clube não está buscando um jogador como Trent Alexander-Arnold para o elenco", prosseguiu.

"Além disso, não tenho certeza de que o técnico Vincent Kompany vá olhar para as características do jogador inglês, porque ele não é o lateral-direito ideal para o Bayern de Munique", observou.

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"Arnold também já não está entre os jogadores mais jovens do futebol. E, falando com franqueza, o jogador de 28 anos não se firmou no Real Madrid. É preciso ter muito respeito pelos jogadores ingleses que vão atuar em outro país, mas nem todo jogador inglês faz sucesso depois de deixar o Reino Unido", explicou.

"Além disso, nem todo jogador inglês é Harry Kane. Por isso, não acredito que Trent Alexander-Arnold vá ser uma opção séria para o Bayern no próximo verão europeu", enfatizou Falk.