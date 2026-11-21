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O diretor executivo Jan-Christian Dreesen e o presidente Herbert Hainer confirmaram, durante a assembleia geral anual, que o Bayern de Munique não sabia da disfunção neurológica de Jamal Musiala quando renovou seu contrato em 2025 por um valor elevado.

"Podem ter certeza de que não era esse o caso", disse Dreesen. Ele também negou que, diante do que sabe hoje, sinta-se enganado por Musiala ou por seus representantes nas negociações. "Não, de forma alguma", respondeu. Segundo Hainer, o Bayern também "não acredita, de forma alguma, que isso fosse conhecido antes". Ou seja: de acordo com os dirigentes, o meia-atacante, hoje com 23 anos, não havia tido problemas até então e ele próprio desconhecia a condição.

Musiala, que vivia o auge da carreira e era um dos jogadores mais promissores do mundo, assinou em fevereiro de 2025 um contrato até 2030 que lhe garante um salário anual de 25 milhões de euros. Desde então, por causa também de lesões e problemas de saúde, ele nem chegou perto de justificar esse valor.

No verão de 2025, Musiala fraturou a fíbula e ficou meses afastado. Desde que voltou, enfrentou diferentes problemas de saúde, até cair em campo durante dois amistosos no verão de 2026 e, depois, tornar pública sua disfunção neurológica. O diretor esportivo Max Eberl afirmou na época que o clube sabia desses problemas "durante toda a temporada passada". Portanto, no mais tardar desde julho de 2025, cinco meses após a renovação.

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Declarações dos dirigentes do Bayern parecem uma campanha

Mais recentemente, Musiala ficou dois meses afastado por uma ruptura de fibras musculares. Justamente quando se aproximava do retorno, o presidente honorário Uli Hoeneß e Dreesen questionaram se ele algum dia voltaria à melhor forma. Também disseram que seria necessário discutir seu contrato milionário caso esses temores se confirmassem.

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Musiala voltou a campo no empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln, na noite de sexta-feira. Depois, Karl-Heinz Rummenigge acirrou o debate com palavras ainda mais duras do que as usadas anteriormente por Hoeneß e Dreesen. A sequência de manifestações, com declarações cada vez mais incisivas dos dirigentes, pareceu uma campanha e levantou dúvidas sobre o que realmente estaria por trás dela .

Dreesen e Hainer tentam reduzir a tensão na assembleia geral anual

Outros jogadores bem pagos e propensos a lesões, como Alphonso Davies e Serge Gnabry, não foram alvo de cobranças desse tipo no passado. Por que, então, Musiala? "Porque Jamal era, naturalmente, um jogador excepcional", disse Dreesen. "Porque desejamos especialmente que ele volte ao nível em que estava quando renovamos seu contrato. Talvez isso também seja uma expressão desse desejo. Mas não tem nada a ver com querer pressioná-lo. Isso também não faria sentido algum."

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Segundo Dreesen, a disfunção é "felizmente tratável", embora ele tenha acrescentado: "Mas quase não há experiências com isso no esporte de alto rendimento. Também é preciso dizer isso com clareza." De modo geral, Dreesen e Hainer tentaram reduzir a tensão na assembleia geral anual . Hainer encerrou de forma lacônica a fala de um sócio que criticou a maneira como os dirigentes vinham tratando Musiala. Enquanto isso, os dois influentes nomes do clube não compareceram: Hoeneß por causa de uma gripe, Rummenigge por um compromisso pessoal.