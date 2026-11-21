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O diretor-presidente Jan-Christian Dreesen e o presidente Herbert Hainer confirmaram, durante a assembleia geral anual, que o Bayern não sabia da disfunção neurológica de Jamal Musiala quando renovou seu contrato, em 2025, por um valor elevado.

"Pode ter certeza de que não sabíamos", disse Dreesen. Ele também negou que, olhando hoje para trás, se sinta enganado por Musiala ou por seus representantes nas negociações por não ter essa informação. "Não, de forma alguma", respondeu. Hainer acrescentou que, no Bayern, "tampouco acreditamos que isso já fosse conhecido antes". Ou seja: segundo eles, o meia-atacante, hoje com 23 anos, não havia tido problemas até então e nem ele próprio sabia da doença.

Musiala, que na época vivia o auge da carreira e era um dos jogadores mais promissores do mundo, assinou em fevereiro de 2025 um contrato até 2030 que lhe garante um salário anual de 25 milhões de euros. Desde então, também por causa de lesões e problemas de saúde, ele não chegou nem perto de justificar esse valor.

No verão de 2025, Musiala fraturou a fíbula e ficou meses afastado. Desde que voltou, enfrentou diferentes problemas de saúde, até desabar em campo durante dois amistosos no verão de 2026 e, depois, tornar pública sua disfunção neurológica. Na época, o diretor esportivo Max Eberl afirmou que o clube sabia desses problemas "já durante toda a temporada passada". Portanto, pelo menos desde julho de 2025, cinco meses após a renovação.

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Declarações dos dirigentes do Bayern parecem uma campanha

Mais recentemente, Musiala ficou dois meses fora por causa de uma lesão muscular. Justamente quando se aproximava do retorno, o presidente honorário Uli Hoeneß e Dreesen manifestaram dúvidas sobre a possibilidade de ele voltar algum dia à sua melhor forma. Também disseram que seria necessário discutir seu contrato de alto valor caso essas preocupações se confirmassem.

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Musiala voltou a campo no empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln, na noite de sexta-feira. Depois, Karl-Heinz Rummenigge intensificou o debate com palavras ainda mais duras do que as usadas anteriormente por Hoeneß e Dreesen. A sequência de declarações dos dirigentes, cada vez mais incisivas, pareceu uma campanha e levantou dúvidas sobre o que de fato estava por trás disso .

Dreesen e Hainer tentam reduzir a tensão na assembleia geral anual

Outros jogadores com salários altos e propensos a lesões, como Alphonso Davies e Serge Gnabry, não haviam sido questionados dessa maneira. Por que, então, Musiala? "Porque Jamal, naturalmente, era um jogador excepcional", disse Dreesen. "Porque, é claro, desejamos especialmente que ele volte ao nível em que estava quando renovamos seu contrato. Talvez isso também seja uma expressão desse desejo. Mas não tem nada a ver com a intenção de pressioná-lo. Isso tampouco faria sentido."

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Segundo Dreesen, a disfunção é "felizmente tratável", mas ele acrescentou: "É claro que quase não há experiência com isso no esporte de alto rendimento. Isso também precisa ser dito com clareza." De modo geral, Dreesen e Hainer tentaram reduzir a tensão na assembleia geral anual . Hainer encerrou de forma lacônica a fala de um associado que criticou a maneira como os dirigentes vêm tratando Musiala. Enquanto isso, os dois influentes nomes do clube estavam ausentes: Hoeneß por causa de uma gripe, Rummenigge devido a um compromisso pessoal.