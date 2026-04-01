Danilo marca seu primeiro gol pela seleção e sonha com Copa do Mundo: "Agradecer ao mister pela oportunidade"

A seleção brasileira encerrou sua preparação nos Estados Unidos com vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, na noite desta terça-feira (31), no Camping World Stadium, em Orlando. Um dos destaques da partida foi o meia Danilo, do Botafogo, que marcou seu primeiro gol com a camisa amarelinha e abriu o caminho para o triunfo brasileiro.

O amistoso, último teste antes da convocação final para a Copa do Mundo, começou equilibrado, mas o Brasil conseguiu sair na frente ainda na primeira etapa. Em uma transição rápida, o ataque brasileiro construiu a jogada que terminou com finalização precisa de Danilo, sem chances para a defesa do goleiro croata.

Na segunda etapa, a equipe comandada por Carlo Ancelotti sofreu o empate com Lovro Majer, já na reta final, mas reagiu rapidamente. Igor Thiago, em cobrança de pênalti, recolocou o Brasil em vantagem, e Gabriel Martinelli fechou o placar nos acréscimos, garantindo a vitória por 3 a 1.

Além do resultado positivo, o confronto ficou marcado pelos primeiros gols de Danilo e Igor Thiago pela seleção, reforçando a renovação do elenco brasileiro neste ciclo.

Após a partida, Danilo comemorou o momento especial e destacou a importância do resultado. Em entrevista à GE TV, o jogador valorizou a oportunidade recebida e o desempenho coletivo: "Agradecer a Deus, ao mister pela oportunidade. Graças a Deus, pude fazer o gol. O importante é sair vitorioso. Terminamos o ciclo de Copa do Mundo e, graças a Deus, deu tudo certo hoje".

Com o triunfo, o Brasil fecha sua série de amistosos nos Estados Unidos com confiança renovada e agora volta as atenções para a convocação final visando o mundial.