O Girona não conseguiu se manter na primeira divisão na noite de sábado. Em um confronto direto contra o Elche, a equipe de Míchel não conseguiu a vitória de que tanto precisava: 1 a 1. O Mallorca também não conseguiu se salvar, apesar de ter vencido a partida.

No Girona, Donny van de Beek ficou no banco durante toda a partida, enquanto Daley Blind nem sequer integrou a comissão técnica. O ex-jogador do Ajax teria apresentado problemas físicos, o que o impediu de participar dessa partida crucial.

Não foi um primeiro tempo espetacular no Estadi Montilivi. Ambas as equipes criaram poucas chances, tornando-se assim um verdadeiro clássico de rebaixamento em todos os sentidos. O Girona teve mais posse de bola, mas acabou ficando atrás no placar aos 39 minutos.

O Elche recebeu uma falta, que passou pela cabeça de Pedro Bigas e chegou a Álvaro Rodríguez. O uruguaio estava de costas para o gol, mas teve todo o espaço, se livrou da marcação com habilidade e chutou com a esquerda de forma devastadora: 1 a 0. O Girona estava em sérios apuros.

Pouco antes do intervalo, o mesmo Rodríguez teve a chance de se tornar imortal com seu segundo gol da noite. O atacante aproveitou avidamente um mal-entendido na defesa, mas chutou na rede lateral. O Elche foi para o vestiário com uma vantagem mínima.

No segundo tempo, o Girona precisava mudar de estratégia, e conseguiu logo de cara. Aos 48 minutos, foi Arnau Martínez quem se mostrou mais rápido quando o goleiro do Elche não conseguiu defender corretamente uma cobrança de falta de Azzedine Ounahi. O lateral-direito trouxe a esperança de volta: 1 a 1.

Grandes chances não surgiram até os 80 minutos. O substituto Thomas Lemar se livrou da marcação com um belo controle e chutou com força devastadora de esquerda, mas a bola ricocheteou na trave. O Girona tentou no restante do segundo tempo, mas não criou mais perigo, o que tornou o rebaixamento uma realidade.

Com esse resultado, o Girona é rebaixado para a Segunda Divisão, embora na temporada 2024/25 o clube ainda tivesse disputado a Liga dos Campeões após um excelente terceiro lugar na LaLiga. Além do Girona, também o Mallorca e o Real Oviedo descem para a segunda divisão da Espanha. Até a última rodada, a tensão na Espanha foi de tirar o fôlego. Além do Girona, do Elche e do Mallorca, também o Osasuna e o Levante ainda corriam o risco de rebaixamento.