Da Bundesliga: Barcelona planeja dar o bote em alvo do Real Madrid

O Barcelona monitora o desempenho de Finn Jeltsch, zagueiro central do Stuttgart, que também desperta um interesse crescente por parte do Real Madrid.

O jornal Sport, citando a emissora Sky Sport, informou que um dos observadores do Barça acompanhou a partida do Stuttgart contra o Viking pela Liga dos Campeões da Europa, para observar Jeltsch de perto.

Jeltsch tem 20 anos de idade e 1,88 metro de altura, e vem demonstrando ao longo do último período suas qualidades e apresentando atuações marcantes com o Stuttgart.

Nos últimos meses, os rumores contínuos em torno do zagueiro alemão provocaram um aumento significativo em seu valor de mercado, que se aproxima dos 45 milhões de euros.

Por parte do Stuttgart, o clube limitou-se a confirmar a presença de um grande número de observadores credenciados de clubes nas arquibancadas, sem querer alimentar ainda mais as especulações sobre uma das peças fundamentais do projeto da equipe alemã após sua reconstrução.

O diretor esportivo do clube alemão, Fabian Wohlgemuth, não quis entrar no jogo do mercado de transferências e limitou-se a negar a existência de qualquer negociação relacionada a Finn Jeltsch.

Além da presença de um observador credenciado por parte do Barcelona, também foi revelado que a Inter de Milão enviou um de seus representantes para acompanhar a situação de Jeltsch e avaliar seu nível de perto. De qualquer forma, passou apenas uma semana desde que o jovem talento alemão ganhou um grande impulso em termos de popularidade, depois que seu nome foi ligado ao Real Madrid.

A equipe do treinador José Mourinho, que por sua vez procura um zagueiro para o futuro que possa ser substituto do defensor Antonio Rüdiger, era um dos clubes que acompanham de perto a evolução do jogador.

O interesse em Jeltsch aumentou com o apoio de Jürgen Klopp, que lhe deu a oportunidade de subir ao nível da seleção principal da Alemanha.

O nome do zagueiro central alemão ganha ainda mais importância para o Barcelona, considerando que o clube catalão continua, desde a temporada passada, a estudar o mercado de transferências em busca de um jogador capaz de completar a lista de zagueiros à disposição do treinador Flick.

Depois de o Twente ter recusado entrar em negociações sobre a transferência de seu jogador Rode Nijstad por um valor financeiro razoável, o Barcelona segue buscando no mercado um jovem jogador que tenha as características adequadas para se integrar ao sistema do treinador Flick.



