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Michael Olise, companheiro de Jamal Musiala, aparentemente não gostou da forma como o Bayern de Munique tratou o jogador nos últimos dias.

O astro francês curtiu, com seu perfil oficial no Instagram, uma publicação do especialista em transferências Fabrizio Romano. Nela, aparece uma foto de Musiala acompanhada de uma citação do comunicado público do sindicato de jogadores FIFPRO sobre as declarações de vários dirigentes do Bayern a respeito de Musiala. "O Bayern de Munique precisa respeitar Musiala", diz a mensagem. A publicação de Romano recebeu centenas de milhares de curtidas, incluindo a de Olise.

Instagram @fabriziorom

O debate sobre Musiala começou depois que Uli Hoeneß, figura influente do clube, há duas semanas, e, nos últimos dias, o principal executivo Jan-Christian Dreesen e o membro do conselho de supervisão Karl-Heinz Rummenigge expressaram dúvidas sobre a capacidade de desempenho do jogador de 23 anos. Rummenigge foi especialmente direto na noite de sexta-feira , à margem do empate do Bayern em 1 a 1 com o Colônia pela Bundesliga. Ele disse à Sky: "O que sabemos, infelizmente, sugere que será difícil voltar ao nível que ele mostrou tantas vezes aqui neste estádio."

Musiala sofre de uma disfunção neurológica que provoca episódios breves e temporários de ausência, mas que podem ser bem tratados . Segundo informações do Bild, a medicação para tratar os episódios de ausência de Musiala "continua sendo um grande desafio". O jogador teria tido outro episódio de ausência na última segunda-feira .

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O problema ganha ainda mais peso porque, desde a renovação de seu contrato em fevereiro de 2025, Musiala está entre os jogadores mais bem pagos do clube, com ganhos estimados em 25 milhões de euros por ano. De forma mais ou menos explícita, o Bayern deseja resolver a discrepância entre salário e desempenho por meio de um ajuste salarial.

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Por causa de Michael Olise, o Bayern marcou um gol contra com as declarações sobre Musiala?

Para Maik Franz, ex-jogador da Bundesliga e vice-presidente há quatro anos da Associação dos Jogadores Profissionais de Futebol (VDV), o Bayern pode ter marcado um gol contra com suas declarações públicas, inclusive em relação a Olise . Ele disse no domingo, no programa 'Doppelpass', da Sport1: "Você tem em Michael Olise talvez o próximo melhor jogador do mundo no seu elenco. Ele também deve renovar o contrato e receber um salário alto. Mas fica aquela ideia na cabeça: 'Se eu ficar doente ou me machucar e não render, vão me jogar aos leões publicamente.' Nossa, acho que eles não fizeram nenhum favor a si mesmos com isso."

Getty Images

Olise tem contrato em Munique até 2029. O Bayern gostaria de mantê-lo por mais tempo , mas o jogador da seleção francesa ainda não se pronunciou sobre o assunto. Persistem os rumores de que ele é o alvo preferido do prestigiado clube espanhol Real Madrid.

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Olise se machucou na noite de sexta-feira, contra o Colônia, em uma disputa de bola e sofreu uma contusão no mediopé. Ele "provavelmente" perderá o jogo da Champions League contra o Lille na noite de quarta-feira, como explicou o presidente do Bayern, Herbert Hainer, no sábado, durante a assembleia geral anual no BMW Park, em Munique .