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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Cucurella sobre a oscilação em seu desempenho: a situação na seleção é diferente da do Real Madrid

Espanha x Tchéquia
Espanha
Tchéquia
Liga das Nações A
Real Madrid x Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Roma x Real Madrid
Roma
Liga dos Campeões
M. Cucurella
Espanha
Tchéquia
Itália

O lateral espanhol indicou que o Merengue inicia uma nova fase

Marc Cucurella (28 anos), um dos nomes constantes na escalação de Luis de la Fuente, admitiu que ainda está em plena fase de adaptação ao Real Madrid, e que é cedo para tirar conclusões sobre o time merengue.

O lateral-esquerdo afirmou, durante a coletiva de imprensa de apresentação para o confronto entre Espanha e República Tcheca, marcado para este sábado pela Liga das Nações da Europa: "Joguei menos de 10 partidas (com o Real). Há coisas a melhorar, mas vou dar o máximo de mim, para apresentar no Madrid a mesma versão que apresento com a seleção".

O ex-jogador do Chelsea prosseguiu, apontando as diferenças entre o clube e a seleção: "Tudo é uma fase. Na seleção, o grupo principal está junto há muitos anos, assim como o treinador. Já no Madrid, acabamos de começar com um novo treinador, e é cedo para falar sobre isso".

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E acrescentou: "O início (com o Real Madrid) não foi como todos esperávamos, mas tudo é uma fase, e veremos até onde vamos chegar".

Cucurella também foi questionado sobre a grande receptividade que tem recebido da torcida espanhola, e respondeu: "Não sei o motivo. Talvez por causa da minha aparência, que chama mais atenção. Estou feliz com tudo, no âmbito esportivo e também no âmbito pessoal".

O jogador merengue deu uma resposta carregada de seu habitual bom humor quando perguntado sobre sua indicação à Bola de Ouro, dizendo em tom de brincadeira: "Se a votação estivesse em minhas mãos, votaria em mim mesmo". E completou: "Que vença quem merecer vencer. Deixo isso para quem vota".

Sobre a presença de jogadores do Real Madrid na seleção, Cucurella declarou: "É um dos melhores clubes do mundo, e precisa ter presença na seleção. O importante é que haja companheiros". Em seguida, falou sobre a academia do clube merengue: "Há jovens e jogadores excelentes na academia, e se forem conquistando aos poucos um papel maior, poderão vir (para a seleção espanhola)".


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