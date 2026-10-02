Marc Cucurella (28 anos), um dos nomes constantes na escalação de Luis de la Fuente, admitiu que ainda está em plena fase de adaptação ao Real Madrid, e que é cedo para tirar conclusões sobre o time merengue.

O lateral-esquerdo afirmou, durante a coletiva de imprensa de apresentação para o confronto entre Espanha e República Tcheca, marcado para este sábado pela Liga das Nações da Europa: "Joguei menos de 10 partidas (com o Real). Há coisas a melhorar, mas vou dar o máximo de mim, para apresentar no Madrid a mesma versão que apresento com a seleção".

O ex-jogador do Chelsea prosseguiu, apontando as diferenças entre o clube e a seleção: "Tudo é uma fase. Na seleção, o grupo principal está junto há muitos anos, assim como o treinador. Já no Madrid, acabamos de começar com um novo treinador, e é cedo para falar sobre isso".

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E acrescentou: "O início (com o Real Madrid) não foi como todos esperávamos, mas tudo é uma fase, e veremos até onde vamos chegar".

Cucurella também foi questionado sobre a grande receptividade que tem recebido da torcida espanhola, e respondeu: "Não sei o motivo. Talvez por causa da minha aparência, que chama mais atenção. Estou feliz com tudo, no âmbito esportivo e também no âmbito pessoal".

O jogador merengue deu uma resposta carregada de seu habitual bom humor quando perguntado sobre sua indicação à Bola de Ouro, dizendo em tom de brincadeira: "Se a votação estivesse em minhas mãos, votaria em mim mesmo". E completou: "Que vença quem merecer vencer. Deixo isso para quem vota".

Sobre a presença de jogadores do Real Madrid na seleção, Cucurella declarou: "É um dos melhores clubes do mundo, e precisa ter presença na seleção. O importante é que haja companheiros". Em seguida, falou sobre a academia do clube merengue: "Há jovens e jogadores excelentes na academia, e se forem conquistando aos poucos um papel maior, poderão vir (para a seleção espanhola)".



