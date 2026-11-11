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Marc Cucurella, jogador do Real Madrid e da seleção da Espanha, falou de forma irônica sobre o fato de continuar sendo alvo de vaias por parte da torcida alemã desde a Eurocopa de 2024, afirmando que os torcedores alemães não esqueceram o episódio polêmico que marcou o confronto entre Espanha e Alemanha no torneio.

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Cucurella afirmou, em declarações à rádio espanhola "Cope": "Sei que nunca poderei jogar na Alemanha, eles me lembram disso toda vez".

E, ao ser mencionado que o erro foi do árbitro e não dele, o jogador espanhol respondeu: "Sim, sim, sim, sem a menor dúvida. Mas não sei por que me responsabilizaram e descarregaram a raiva em cima de mim, e, de qualquer forma, as coisas são assim".

E acrescentou, rindo: "Sei que não posso jogar na Alemanha, sou muito querido lá".

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A crise remonta ao confronto entre Espanha e Alemanha nas quartas de final da Eurocopa de 2024, quando o chute de Jamal Musiala atingiu a mão de Cucurella dentro da área durante a prorrogação, enquanto o placar marcava o empate por 1 a 1, mas o árbitro inglês Anthony Taylor não marcou o pênalti a favor da seleção alemã.

A decisão provocou a ira da torcida alemã, especialmente depois que a seleção espanhola conseguiu decidir a partida por 2 a 1, graças ao gol de Mikel Merino no último minuto da prorrogação, eliminando os donos da casa do torneio.

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Cucurella se tornou alvo das vaias alemãs nas partidas seguintes, sendo atacado pela torcida a cada toque na bola, durante o confronto entre Espanha e França na semifinal.

O assunto se estendeu também às partidas de clubes, quando ele foi vaiado pela torcida alemã, durante o confronto entre Real Madrid e Leipzig na Liga dos Campeões da Europa.

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O que chama a atenção é que a UEFA reconheceu posteriormente, em um relatório da comissão de arbitragem, que a não marcação do pênalti para a Alemanha naquele lance foi uma decisão errada.

Cucurella já havia se defendido anteriormente, afirmando que não é responsável pelas decisões dos árbitros, enquanto o episódio ainda o persegue mais de dois anos após a eliminação da Alemanha do torneio.

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Real Madrid, o "melhor"

Em contexto semelhante, Cucurella, astro do Real Madrid, considerou que o clube merengue é o melhor time da Europa atualmente, além de revelar o jogador que mais o surpreendeu no elenco da equipe.

Cucurella disse, em entrevista ao programa "El Partidazo" pela rádio "Cope": "Somos atualmente o melhor time da Europa, depois de apresentarmos uma sequência de resultados muito bons, e a equipe passou a se mostrar de forma muito séria. Somos melhores que o Paris Saint-Germain? Não assisto muito aos jogos dele".

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E acrescentou: "O melhor jogador do Real Madrid? Posso escolher Mbappé, Bellingham ou Courtois, mas vou citar um jogador de quem gosto muito e que não recebe a atenção suficiente, que é Arda Güler".

E prosseguiu: "Ele participa muito e tem uma qualidade enorme, e quando está em campo o time joga melhor, e nossa atuação fica mais conectada no passe. É o jogador que mais me surpreendeu".

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As arrancadas de Vinícius

E sobre a comparação entre Diomande e Vinícius Júnior, e o quanto cada um o ajuda dentro de campo, Cucurella disse: "Não acho que Diomande me ajude mais do que Vinícius, mas o que ele faz aparece de forma mais clara. Diomande faz uma arrancada para trás, e aí você o encontra em todo lugar. Já Vinícius faz três arrancadas, e depois há uma em que ele não corre, e é justamente essa que aparece para todos".