Cuca questiona reação de Diógenes em falha contra o Atlético-MG e prepara conversa no Santos

O Santos sofreu uma virada nos minutos finais e perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último domingo (11), pela 30ª rodada do Brasileirão. Após a partida na Arena MRV, em Belo Horizonte, o técnico Cuca comentou a falha do goleiro Diógenes no gol de empate do adversário e afirmou que pretende conversar com o jogador e com o preparador de goleiros para entender o que aconteceu no lance.

A falha ocorreu nos acréscimos do segundo tempo, quando o Peixe vencia por 1 a 0, após gol de Gabigol. Em cobrança de escanteio do Atlético-MG, Diógenes saiu da posição para interceptar a bola, mas não conseguiu alcançá-la. Na sequência, o zagueiro Vitor Hugo subiu para cabecear e deixou tudo igual. Pouco depois, Thiago Borbas marcou de bicicleta e garantiu a vitória do time mineiro.

Apesar de reconhecer a necessidade de analisar a jogada, Cuca evitou responsabilizar individualmente o goleiro pelo resultado e afirmou que busca ter uma conversa com o atleta e a preparação técnica do clube santista: “Nós precisamos tomar cuidado para não achar culpados. Prefiro que questionem meu trabalho do que o do meu jogador. Mas, é claro, que vou conversar com o preparador de goleiros, com o jogador, procurar entender o que ele pensou nessa bola, o motivo de não reagir”.

O treinador também explicou que, embora a comissão técnica tenha uma impressão inicial sobre o lance, será necessário ouvir o atleta antes de chegar a uma conclusão sobre sua tomada de decisão: “A gente, a olho nu, tem uma ideia, mas precisa entender a sensação do jogador. Contra o Flamengo, contra o São Paulo, ele fez grandes defesas. Precisamos ter calma e equilíbrio”.

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Em 2026, Diógenes disputou sete partidas como titular do Santos e sofreu oito gols. Formado nas categorias de base do clube, o goleiro está no elenco profissional desde 2021 e renovou seu contrato em abril deste ano até o fim de 2028. O novo vínculo prevê multa rescisória de € 70 milhões (cerca de R$ 390 milhões). Entre suas atuações recentes, o jogador teve participação importante na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo e no empate por 2 a 2 com o Flamengo, resultados que Cuca destacou ao defender uma avaliação equilibrada de seu desempenho.

Diógenes assumiu a posição após Gabriel Brazão sofrer uma lesão no ombro esquerdo. O titular vinha sentindo dores na região havia algum tempo, mas o problema se agravou depois da partida contra o Atlético-MG pela Copa Sul-Americana. Com a persistência das dores, o goleiro precisou antecipar uma cirurgia que estava prevista para o fim da temporada. O procedimento foi realizado em setembro, e Brazão não voltará a atuar em 2026, com a recuperação prevista para permitir seu retorno na próxima temporada.

Outra opção para Cuca é João Paulo, goleiro experiente que já foi titular do Santos e disputou a posição com Brazão antes de perder espaço após a ascensão do companheiro. João Paulo sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo em maio de 2024 e precisou passar por cirurgia. Durante sua recuperação, Brazão se firmou como titular e manteve a posição mesmo após o retorno do antigo dono da meta santista. João Paulo também foi emprestado ao Bahia em 2025 e retornou ao Peixe neste ano. Com a ausência de Brazão, ele volta a disputar espaço com Diógenes na reta final do Brasileirão.

O próximo compromisso do Santos será contra o Fluminense, no domingo (18), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada. Com as semifinais de Libertadores e Sul-Americana acontecendo no meio da semana, a comissão técnica santista sete dias para preparar a equipe antes do novo confronto e analisar a situação de Diógenes após a derrota em Belo Horizonte.