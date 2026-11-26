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O Crystal Palace venceu a Real Sociedad por 2 a 1, de virada, em uma partida disputada no Selhurst Park. Após sofrer um gol de Mamadou Sarr, o time da casa aproveitou a vantagem numérica no fim do jogo para reverter o placar.

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O duelo tático no Selhurst Park colocou frente a frente duas filosofias europeias distintas. Sob o comando de Thomas Frank, o Crystal Palace buscou impor um jogo intenso e vertical, explorando a força física de seus atacantes.

O objetivo era quebrar o ritmo dos visitantes com uma pressão agressiva em bloco médio e transições rápidas, especialmente nos espaços entre o centro e as laterais, onde seus meias criativos poderiam fazer a bola chegar diretamente aos atacantes.

Do outro lado, a Real Sociedad chegou disposta a controlar o ritmo com maior posse de bola e fluidez na ocupação dos espaços. O time de Pellegrino Matarazzo pretendia desorganizar o bloco do Palace ao criar superioridade numérica no terço central e atrair os alas adversários para fora de suas posições, abrindo espaço pelos lados.

O jogo seguiu equilibrado e sem gols até o intervalo, antes que uma série de ajustes táticos no segundo tempo e um lance disciplinar decisivo mudassem seu rumo.

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O esquema tático do Crystal Palace

Thomas Frank escalou um sólido 4-4-2, priorizando a segurança defensiva e as transições rápidas. Na saída de bola, os quatro zagueiros, Disasi, Canvot, Chilwell e Richards, se abriam para alongar a primeira linha de pressão adversária, enquanto Dean Henderson atuava como um armador recuado para superar a pressão inicial.

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Os alas, especialmente Ben Chilwell, receberam a instrução de manter posições avançadas para prender os laterais da Sociedad no campo defensivo. Com a posse de bola, o desenho passava, na prática, a ser um 3-2-5.

A estratégia defensiva girava em torno de gatilhos específicos de pressão. O Palace aceitava recuar para um bloco baixo em 5-4-1 quando os visitantes passavam do meio-campo, mas tinha a instrução de pressionar agressivamente sempre que a bola era recuada ou chegava aos laterais da Sociedad. Will Hughes era a referência defensiva no meio, protegendo a linha de três e interrompendo as jogadas adversárias, enquanto Kamada e Nketiah atuavam como articuladores por dentro, buscando receber entre as linhas.

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Mesmo com apenas 43% de posse de bola, o plano era claro: absorver a pressão e atacar com máxima verticalidade. A abordagem acabou dando resultado no segundo tempo, quando o time passou a forçar erros dos visitantes após a mudança no equilíbrio numérico.

O esquema tático da Real Sociedad

A Real Sociedad atuou em um 4-4-2 fluido, que frequentemente se transformava em um 4-2-2-2 ou em um 2-4-4 durante os períodos prolongados de posse. Seu principal objetivo tático era superar o bloco médio do Palace com sequências de passes curtos em triângulo.

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Com 57% de posse de bola, o time basco procurou explorar os espaços às costas de Chilwell e dos outros alas. Sarr era peça central desse plano: oferecia uma ameaça direta pelos lados e também se deslocava para dentro para apoiar Oyarzabal.

Na defesa, a Sociedad adotou uma marcação por zona disciplinada, buscando manter os jogadores criativos do Palace à sua frente. A estratégia funcionou muito bem na primeira hora, limitando o Palace a apenas quatro finalizações no alvo, apesar das 16 tentativas no total. O gol aos 66 minutos foi consequência direta desse domínio estrutural: Sarr balançou a rede após um período de construção paciente das jogadas.

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No entanto, a solidez tática dependia de ter todos os jogadores em campo para cobrir os espaços pelos lados. Quando J. Martin foi expulso pelo segundo cartão amarelo aos 72 minutos, as rotações defensivas que haviam frustrado o Palace por tanto tempo começaram a ruir, deixando a Sociedad vulnerável ao jogo direto dos donos da casa.

O duelo tático

A principal disputa tática ocorreu no corredor central, onde o meio-campo combativo do Palace tentou neutralizar a superioridade técnica da Sociedad. Durante 70 minutos, Matarazzo pareceu levar a melhor: as 19 finalizações de seu time, sete delas no alvo, mostraram sua capacidade de criar boas oportunidades por meio da movimentação coletiva.

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O Palace muitas vezes precisou recorrer a chutes de longe, com 12 finalizações para fora, por ter dificuldade para penetrar na estrutura defensiva compacta dos visitantes.

A virada de rumo não veio de uma jogada tática brilhante, mas de uma falha disciplinar. O segundo cartão amarelo de Martin, aos 72 minutos, obrigou a Sociedad a reorganizar a defesa às pressas. Com um jogador a menos para cobrir a largura do campo, o time basco já não conseguia manter a pressão com a linha adiantada.

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Frank percebeu imediatamente a mudança de cenário e incentivou seus jogadores a acelerar o jogo e explorar os espaços. O resultado foi um pênalti apenas um minuto após a expulsão. Jean Mateta converteu, empatou a partida e transferiu por completo a vantagem psicológica para os donos da casa.

Os ajustes durante o jogo

Os dois treinadores recorreram ativamente ao banco de reservas, mas por motivos bem diferentes. A entrada de Dwight McNeil aos 57 minutos foi um acerto de Frank. No lugar de Nketiah, McNeil acrescentou uma forma diferente de servir os companheiros e mais disposição para trabalhar pelo time. Ele ainda marcou o gol da vitória aos 82 minutos. A mudança permitiu ao Palace manter os ataques com mais eficiência e transformar seu volume de finalizações em perigo real à medida que os visitantes se cansavam.

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Matarazzo foi obrigado a reagir após o cartão vermelho e o empate. Ele colocou Igor Zubeldia e Sergio Gomez em campo para tentar dar mais segurança a uma defesa que passava a ceder espaços e recuperar algum controle do meio-campo. Àquela altura, porém, a organização que havia marcado o jogo já não existia. As substituições tardias do Palace, incluindo as entradas de Jorgen Larsen e Tyrick Mitchell aos 80 minutos, deram novo fôlego às jogadas pelos lados.

Esse último movimento tático permitiu ao Palace superar a tentativa da Sociedad de resistir em bloco baixo e culminou no gol de Dwight McNeil. Ao trocar o 3-4-3 por um 3-2-5 quase permanente nos dez minutos finais, o Palace sufocou os dez jogadores da Sociedad pela superioridade numérica no terço final.

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Conclusão

No fim, a partida foi decidida pela capacidade do Palace de aproveitar a mudança no cenário do jogo. Embora a Real Sociedad tenha sido taticamente superior durante a maior parte do confronto, usando seus 57% de posse para ditar o ritmo e abrir o placar com Sarr, a expulsão de Martin desencadeou uma transformação em toda a dinâmica da partida.

A decisão de Frank de colocar Dwight McNeil em campo e adotar uma formação ofensiva mais agressiva nos 20 minutos finais explorou a desvantagem numérica dos visitantes. A vitória por 2 a 1 demonstrou a força do jogo vertical do Palace e sua precisão nas finalizações quando o equilíbrio tático passou a favorecê-lo.