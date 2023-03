Cruzeiro x Democrata-SL ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV

O Cruzeiro recebe o Democrata-SL na tarde deste sábado (4), às 16h30 (de Brasília), no Kleber Andrade, fechando a oitava rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Embalado com duas vitórias e um empates nos últimos três jogos, o Cruzeiro, com 11 pontos, briga pela liderança do Grupo C, enquanto o Democrata-GV, eliminado da Copa do Brasil, aparece na terceira posição do estadual, com 10 pontos.

"Estamos preparando bastante durante a semana, treinando firme durante o dia a dia, para que possamos ir bem no jogo. Estamos focado, vamos encarar como uma final, que é um jogo muito importante para nós, e espero sair com a vitória no sábado e se Deus quiser ir bem", afirmou Kaiki, lateral do Cruzeiro.

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro registra 48 vitórias, contra apenas 11 do Democrata-SL, além de 21 empates. No último encontro, válido pelo Mineiro de 2022, a Raposa venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral, Oliveira, Machado, Reynaldo, Ian Luccas, Neto Moura, Mateus Vital, Walisson, Daniel Junior, Bruno Rodrigues, Wesley.

Democrata-SL: Gustavo Silva, Thainler, William Mineiro, Marcão, Thiago Gabriel, Juliano Neto, Vinicius Barba, Jorge Henrique, Diogo, Rodney, Léo Martins.

Desfalques

Democrata-SL

Não há desfalques confirmados.

Cruzeiro

Fernando Henrique, Wesley Gasolina, William e Nikão são desfalques.

Quando é?