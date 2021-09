Cristiano Ronaldo volta a assombrar o Newcastle: agora são oito gols e quatro goleadas

Em sua reestreia pelo Manchester United, o português voltou a enfrentar um adversário conhecido e aumentou ainda mais seus números

A reestreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United foi digna do craque que ele se tornou ao longo dos anos. Depois de 12 anos, o português voltou aos Red Devils e, logo em seu primeiro jogo, marcou duas vezes na goleada sobre o Newcastle. E nada disso é novidade para o camisa 7.

Em uma das maiores janelas de transferências da história do futebol europeu, Cristiano Ronaldo, após 12 temporadas, acertou sua volta ao Manchester United, time no qual teve as primeiras conquistas importantes de sua carreira. Aos 36 anos, o craque ainda tem disposição para repetir - ou superar - sua grande primeira passagem pelo clube, e já começou a mostrar isso em sua estreia.

Diferente de Lionel Messi, Ronaldo fez sua primeira partida pelo novo clube jogando em casa, diante do lotado Old Trafford. A torcida, esperando para ver o craque de volta ao estádio, esgotou a carga disponibilizada pelo clube e fez a festa no palco do jogo. O camisa 7 fez sua parte e correspondeu às expectativas.

Diante do velho conhecido Newcastle, Cristiano Ronaldo repetiu o que se acostumou na primeira passagem: marcar gols em goleadas contra este adversário. Desta vez, na vitória por 4 a 1, o português deixou duas vezes a sua marca - Manquillo fez para os visitantes, e Bruno Fernandes e Lingard completaram o placar com um golaço cada.

E não, esses feitos não são novidade para Cristiano Ronaldo que, ao longo de sua primeira passagem, enfrentou o Newcastle três vezes. Os números são absurdos, foram seis gols - sendo um hat-trick em uma das partidas- em três goleadas dos Red Devils, sem nenhuma derrota sequer.

Newcastle 1 x 4 Manchester United – FA Cup 2004/05 (1 gol de CR7)

Manchester United 6 x 0 Newcastle – Premier League 2007/08 (3 gols de CR7)

Newcastle 1 x 5 Manchester United – Premier League 2007/08 (2 gols de CR7)

Depois do jogo deste sábado (11), a conta aumentou ainda mais em favor de Ronaldo. Ele chegou aos oito gols e quatro goleadas contra este adversário, que ainda deve reencontrar no segundo turno da Premier League, em jogo programado para o final de dezembro.