Cristiano Ronaldo é comparado a Michael Jordan: "Competitivo em tudo"

Ex-companheiro do português na época de Sporting afirma que o atacante da Juventus sempre quis ser o melhor em tudo o que fazia

Um ex-companheiro de Cristiano Ronaldo o comparou com ninguém menos que Michael Jordan. Rodrigo Tello afirmou que o craque português, com quem jogou junto no , é competitivo em tudo, assim como era o gênio do basquete.

O documentário da Netflix e ESPN "The Last Dance" (Arremesso Final, em português) fez borbulhar comparações dos grandes craques do futebol com o GOAT da bola laranja. Jordan nunca se esquivou do fato de que sempre se esforçou para melhorar ao longo de sua carreira e que exigia a mesma determinação de seus companheiros.

Hoje, Michael Jordan é inspiração para muitos jogadores de futebol. Seja por sua mentalidade vencedora, seu legado ou por ter se tornado um ícone maior que o próprio esporte.

Cristiano Ronaldo é um exemplo deste mesmo pensamento no futebol. Aos 35 anos, ele está fisicamente muito bem (mesmo com a paralisação do esporte pela Covid-19) e segue a busca pelo topo do esporte. Mesmo após cinco Bolas de Ouro, o craque ainda chega mais cedo para treinar e se dedica como nunca.

Tais qualidades fazem com que os dois gênios de seus esportes sejam similares. "Eu tive a oportunidade de ser companheiro do fenomenal jogador de futebol que ele é", disse Tello ao Record. "A mentalidade de Cristiano Ronaldo era diferente já aos 17 anos".

"Nós jogávamos pebolim e ele era o melhor, jogávamos sinuca e ele era o melhor, nós íamos para a academia e ele era quem levantava mais peso. Ele me lembra Michael Jordan, uma pessoa competitiva em tudo. Cristiano Ronaldo fazia treinamentos pessoais até nos dias de jogos", completou.

Tello ainda afirmou que o ex-companheiro se tornou um ídolo para ele. "No meu aniversário, minha esposa me surpreendeu e me deu uma camisa da autografada por Cristiano Ronaldo. Eu não tenho ideia como ela conseguiu isso".

Leo Messi também foi comparado ao eterno camisa 23 do Chicago Bulls. Lucas Biglia, companheiro de seleção de Messi, afirmou que a Copa do Mundo de 2022 pode ser o "Arremesso Final" do craque argentino.