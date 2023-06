Criciúma x Juventude ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Criciúma encara o Juventude na tarde desta quinta-feira (8), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

A vitória no jogo passado fez com que o Criciúma conseguisse entrar no G-4 e ocupar o quarto lugar, com 20 pontos. O Tigre busca a segunda vitória consecutiva em casa para se postular como uma das equipes que de fato irá brigar pelo acesso.

Já o Juventude está no meio da tabela, na décima posição com 15 pontos. Destaque do Alviverde com três gols e quatro assistências, o experiente meia Nenê deve aparecer novamente entre os titulares.

Nos 30 jogos disputados entre as equipes, o Juventude venceu 12, o Criciúma 10, além de oito empates.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Arilson, Rômulo, Fellipe Mateus e Fernando Canesin; Eder e Felipe Vizeu. Técnico: Cláudio Tencati.

Juventude: Thiago Couto, Reginaldo, Romércio, Danilo Boza, Alan Ruschel, Jean Irmer, Jadson, Kelvyn, Nenê, David e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Criciúma

Marquinhos Gabriel está lesionado.

Juventude

Echaporã, Emerson Santos e Fernando Boldrin estão no departamento médico.

Quando é?