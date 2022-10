Criciúma x Ituano: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (15), pela 35ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Criciúma recebe o Ituano neste sábado (15), às 19h (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 35ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada.

O Tigre é o oitavo colocado do campeonato, com 49 pontos, e quer continuar somando para observar de perto a luta por uma vaga no G-4. Léo Gonçalves, Rafael Bilu, Rayan e Tiago Marques continuam em recuperação física e desfalcam os catarinenses por mais uma rodada.

Na sétima posição, com 51 pontos, o Ituano busca mais uma vitória para seguir firme na sua "caça ao Vasco", ou, então, "caça ao G-4".

"Cada jogo quando vai chegando à reta final, os jogos vão ficando mais complicados. Esse jogo é mais uma final para gente. Para continuar sonhando com acesso temos que ir lá para ganhar o jogo. Como a fase está boa, o duro é se manter ali. Se as coisas estão dando certo, a gente tem que treinar mais para continuar essa sequência de resultados positivos", disse o lateral Roberto.

Prováveis escalações

Escalação do provável CRICIÚMA: Gustavo, Cristovam, Rodrigo, Marcelo Hermes, Henríquez, Rômulo, Arilson, Ítalo, Hygor, Fellipe Mateus e Caio Dantas.

Escalação do provável ITUANO: Jefferson Paulino, Raí Ramos, Rafael Pereira, BErnardo Schappo, Robertio, Kaio, Lucas Siqueira, Gerson Magrão, Léo Ceará, Gabriel Barros e Brenner.

Desfalques

Criciúma

Léo Gonçalves, Rafael Bilu, Rayan e Tiago Marques, lesionados.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 15 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Heriberto Hulse, Criciúma - SC

• Arbitragem: Andre Luiz de Freitas Castro (árbitro), Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha (assistentes), Diego da Costa Sidral (quarto árbitro) e Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (AVAR)