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Declan Rice afirmou que os jogadores da seleção inglesa sabiam que venceriam a Espanha na última partida pela fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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A Inglaterra conquistou a liderança de seu grupo na Liga das Nações da Europa e encerrou a série excepcional da seleção espanhola, que se estendeu por 43 jogos de invencibilidade, ao conquistar uma emocionante vitória por 3 a 2 em Madri.

O jornal Metro publicou as declarações de Declan Rice, que elogiou muito seus companheiros após a vitória na Liga das Nações da Europa, afirmando que sabia que a Inglaterra derrotaria o detentor do título da Copa do Mundo de 2026.

Rice disse à rede ITV: "Sabíamos que iríamos vencê-los. A mensagem do técnico Tuchel após o jogo contra a Croácia foi extremamente positiva".

E acrescentou: "Talvez os dez primeiros minutos tenham sido os melhores que já fizemos. Houve uma pressão contínua, e poderíamos ter marcado dois ou três gols".

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E continuou: "Se não tivéssemos sofrido a inferioridade numérica e jogado com dez jogadores, teríamos tido mais posse de bola, e começamos a ver seus jogadores avançando para pressionar, e surgiram espaços maiores diante de nós, e teríamos conseguido dar aos nossos jogadores ofensivos a oportunidade de brilhar, assim como fizeram durante o segundo tempo".

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E destacou: "Jogar com 10 jogadores por meia hora e conquistar a vitória por 3 a 2 diante dessa seleção é algo enorme. É uma vitória imensa, e todo o reconhecimento a todos que contribuíram para ela".

Rice completou suas declarações dizendo: "Quando eles marcaram o segundo gol, talvez eu tenha pensado que a partida caminharia para um resultado diferente, considerando a dimensão da pressão que exerceram sobre nós, mas mostramos aquela solidez".

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E ressaltou: "Continuamos dando tudo de nós e fizemos de tudo por este escudo, por este time, por nossos jogadores e pelo técnico".

Ao mesmo tempo, o jornal Sport publicou as declarações de Harry Kane, capitão da seleção inglesa, após a vitória da Inglaterra.

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Harry Kane reconheceu que a Espanha se equipara às melhores seleções do mundo em termos de força.

O astro do Bayern de Munique disse: "É bom para nós disputar essas partidas contra as melhores seleções e testar o nosso nível".

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E acrescentou: "Antes do cartão vermelho, éramos a equipe dominante e mais eficaz, mas tudo mudou depois disso, e fomos obrigados a nos concentrar em resistir até o fim".