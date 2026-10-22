Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1084858191.jpgPressinphoto
Traduzido por

Courtois desafia o Barcelona com mensagem clara antes do Clássico

T. Courtois
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Real Madrid x Leipzig
Leipzig
Liga dos Campeões
Bélgica
Espanha
Alemanha

O goleiro belga entra na aguardada partida com grande confiança

Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, enviou uma mensagem clara antes do aguardado clássico diante do Barcelona, ao afirmar que o time merengue não tem outra opção senão vencer caso queira reduzir a diferença para seu rival tradicional, em um confronto que ganha grande importância na disputa do Campeonato Espanhol.

As declarações do goleiro belga vêm após a vitória do Real Madrid sobre o Leipzig por 4 a 1 na terceira rodada da fase de liga da Champions League, em uma partida na qual ele desempenhou um papel importante durante o primeiro tempo, após defender duas oportunidades perigosas que lhe permitiram manter o gol intacto antes do intervalo.

Courtois afirmou, em declarações ao canal do Real Madrid, destacadas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Sinto-me muito bem, estou feliz e trabalhando de forma positiva. Fiz duas defesas importantes para manter o gol intacto naquele momento e ir ao intervalo em vantagem, porque a partida pode se tornar complicada se você se encontra atrás no placar".

Courtois revela o segredo da melhora diante do Leipzig

O goleiro belga explicou que marcar o primeiro gol foi um ponto importante na partida, apontando que o time respondeu às orientações do treinador entre os dois tempos por meio da melhora do desempenho defensivo e do aumento da intensidade da pressão.

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

25 de out. de 2026

RMA

RMA

E acrescentou: "Marcar o primeiro gol foi importante, e no intervalo o treinador nos pediu para melhorar defensivamente. Nosso desempenho evoluiu, defendemos com maior intensidade e conquistamos uma boa vitória".

Courtois elogiou a concorrência dentro do elenco do Real Madrid, ao afirmar que o time se beneficia da disponibilidade da maioria de seus jogadores, o que concede à comissão técnica múltiplas opções e ajuda os jogadores a elevarem seu nível.

E disse: "O time está muito bem, e vemos que podemos contar com quase todos os jogadores. Há uma grande concorrência, e isso nos torna todos melhores".

Mensagem decisiva antes do clássico

Sobre o aguardado confronto diante do Barcelona, Courtois ressaltou que o Real Madrid é obrigado a transformar sua confiança atual em um resultado positivo, caso queira se aproximar do adversário na tabela de classificação.

O goleiro belga disse: "Precisamos reduzir a diferença para eles, e isso só pode ser alcançado com a vitória. Vamos entrar na partida com confiança, e esperamos defender bem para não sofrer gols".

Ele também apontou que o Real Madrid tem pela frente um calendário difícil, que inclui quatro partidas consecutivas fora de casa, manifestando sua esperança de conquistar a vitória em todas elas antes da pausa para as datas Fifa.

As declarações de Courtois colocam o aspecto defensivo no topo das prioridades do Real Madrid antes do clássico, já que o time sabe que a superioridade ofensiva por si só pode não ser suficiente diante do Barcelona, e que manter o equilíbrio defensivo será um fator decisivo em sua busca por somar pontos e reduzir a diferença para o rival.

O Real Madrid ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 21 pontos, ficando seis pontos atrás do líder Barcelona, após transcorridas nove rodadas da competição.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
BétisBétisBET
96121614+219
D
V
E
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
D
E
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
D
D
E
D
D
8
Celta de VigoCelta de VigoCEL
9252107+311
V
E
V
E
E
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
E
D
E
D
E
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
E
D
D
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
E
E
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
E
D
V
V
D
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
E
E
E
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
E
E
V
D
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
E
D
V
D
E
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
D
E
D
D
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
D
E
D
D
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
E
E
V
D
E
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
E
E
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
D
E
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google