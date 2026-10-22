Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, enviou uma mensagem clara antes do aguardado clássico diante do Barcelona, ao afirmar que o time merengue não tem outra opção senão vencer caso queira reduzir a diferença para seu rival tradicional, em um confronto que ganha grande importância na disputa do Campeonato Espanhol.

As declarações do goleiro belga vêm após a vitória do Real Madrid sobre o Leipzig por 4 a 1 na terceira rodada da fase de liga da Champions League, em uma partida na qual ele desempenhou um papel importante durante o primeiro tempo, após defender duas oportunidades perigosas que lhe permitiram manter o gol intacto antes do intervalo.

Courtois afirmou, em declarações ao canal do Real Madrid, destacadas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Sinto-me muito bem, estou feliz e trabalhando de forma positiva. Fiz duas defesas importantes para manter o gol intacto naquele momento e ir ao intervalo em vantagem, porque a partida pode se tornar complicada se você se encontra atrás no placar".

Courtois revela o segredo da melhora diante do Leipzig

O goleiro belga explicou que marcar o primeiro gol foi um ponto importante na partida, apontando que o time respondeu às orientações do treinador entre os dois tempos por meio da melhora do desempenho defensivo e do aumento da intensidade da pressão.

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E acrescentou: "Marcar o primeiro gol foi importante, e no intervalo o treinador nos pediu para melhorar defensivamente. Nosso desempenho evoluiu, defendemos com maior intensidade e conquistamos uma boa vitória".

Courtois elogiou a concorrência dentro do elenco do Real Madrid, ao afirmar que o time se beneficia da disponibilidade da maioria de seus jogadores, o que concede à comissão técnica múltiplas opções e ajuda os jogadores a elevarem seu nível.

E disse: "O time está muito bem, e vemos que podemos contar com quase todos os jogadores. Há uma grande concorrência, e isso nos torna todos melhores".

Mensagem decisiva antes do clássico

Sobre o aguardado confronto diante do Barcelona, Courtois ressaltou que o Real Madrid é obrigado a transformar sua confiança atual em um resultado positivo, caso queira se aproximar do adversário na tabela de classificação.

O goleiro belga disse: "Precisamos reduzir a diferença para eles, e isso só pode ser alcançado com a vitória. Vamos entrar na partida com confiança, e esperamos defender bem para não sofrer gols".

Ele também apontou que o Real Madrid tem pela frente um calendário difícil, que inclui quatro partidas consecutivas fora de casa, manifestando sua esperança de conquistar a vitória em todas elas antes da pausa para as datas Fifa.

As declarações de Courtois colocam o aspecto defensivo no topo das prioridades do Real Madrid antes do clássico, já que o time sabe que a superioridade ofensiva por si só pode não ser suficiente diante do Barcelona, e que manter o equilíbrio defensivo será um fator decisivo em sua busca por somar pontos e reduzir a diferença para o rival.

O Real Madrid ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 21 pontos, ficando seis pontos atrás do líder Barcelona, após transcorridas nove rodadas da competição.