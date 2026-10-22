Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, enviou uma mensagem clara antes do aguardado clássico diante do Barcelona, ao afirmar que o time merengue não tem outra opção senão vencer caso queira reduzir a diferença para seu rival tradicional, em um confronto que ganha grande importância na disputa do Campeonato Espanhol.
As declarações do goleiro belga vêm após a vitória do Real Madrid sobre o Leipzig por 4 a 1 na terceira rodada da fase de liga da Champions League, em uma partida na qual ele desempenhou um papel importante durante o primeiro tempo, após defender duas oportunidades perigosas que lhe permitiram manter o gol intacto antes do intervalo.
Courtois afirmou, em declarações ao canal do Real Madrid, destacadas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Sinto-me muito bem, estou feliz e trabalhando de forma positiva. Fiz duas defesas importantes para manter o gol intacto naquele momento e ir ao intervalo em vantagem, porque a partida pode se tornar complicada se você se encontra atrás no placar".
Courtois revela o segredo da melhora diante do Leipzig
O goleiro belga explicou que marcar o primeiro gol foi um ponto importante na partida, apontando que o time respondeu às orientações do treinador entre os dois tempos por meio da melhora do desempenho defensivo e do aumento da intensidade da pressão.
E acrescentou: "Marcar o primeiro gol foi importante, e no intervalo o treinador nos pediu para melhorar defensivamente. Nosso desempenho evoluiu, defendemos com maior intensidade e conquistamos uma boa vitória".
Courtois elogiou a concorrência dentro do elenco do Real Madrid, ao afirmar que o time se beneficia da disponibilidade da maioria de seus jogadores, o que concede à comissão técnica múltiplas opções e ajuda os jogadores a elevarem seu nível.
E disse: "O time está muito bem, e vemos que podemos contar com quase todos os jogadores. Há uma grande concorrência, e isso nos torna todos melhores".
Mensagem decisiva antes do clássico
Sobre o aguardado confronto diante do Barcelona, Courtois ressaltou que o Real Madrid é obrigado a transformar sua confiança atual em um resultado positivo, caso queira se aproximar do adversário na tabela de classificação.
O goleiro belga disse: "Precisamos reduzir a diferença para eles, e isso só pode ser alcançado com a vitória. Vamos entrar na partida com confiança, e esperamos defender bem para não sofrer gols".
Ele também apontou que o Real Madrid tem pela frente um calendário difícil, que inclui quatro partidas consecutivas fora de casa, manifestando sua esperança de conquistar a vitória em todas elas antes da pausa para as datas Fifa.
As declarações de Courtois colocam o aspecto defensivo no topo das prioridades do Real Madrid antes do clássico, já que o time sabe que a superioridade ofensiva por si só pode não ser suficiente diante do Barcelona, e que manter o equilíbrio defensivo será um fator decisivo em sua busca por somar pontos e reduzir a diferença para o rival.
O Real Madrid ocupa a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 21 pontos, ficando seis pontos atrás do líder Barcelona, após transcorridas nove rodadas da competição.
|#
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|GP
|GC
|SG
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|Sequência
|1
|9
|9
|0
|0
|39
|9
|+30
|27
V
V
V
V
V
|2
|9
|7
|1
|1
|19
|8
|+11
|22
V
V
V
V
V
|3
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|7
|0
|2
|23
|9
|+14
|21
V
V
D
V
V
|4
|9
|6
|1
|2
|16
|14
|+2
|19
D
V
E
V
V
|5
|9
|5
|1
|3
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|17
|0
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V
V
V
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|6
|9
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|2
|3
|14
|16
|-2
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E
D
V
V
|7
|9
|3
|2
|4
|13
|10
|+3
|11
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E
D
D
|8
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|2
|5
|2
|10
|7
|+3
|11
V
E
V
E
E
|9
|9
|2
|5
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|12
|+1
|11
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D
E
D
E
|10
|9
|3
|2
|4
|10
|18
|-8
|11
V
D
E
D
D
|11
|9
|2
|4
|3
|15
|17
|-2
|10
V
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E
D
D
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|9
|2
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|4
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|13
|0
|9
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D
V
V
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|2
|3
|3
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|-1
|9
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E
E
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|8
|2
|3
|3
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|11
|-6
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V
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|2
|2
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|12
|-1
|8
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|2
|2
|5
|13
|25
|-12
|8
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|1
|4
|4
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|-6
|7
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|1
|3
|5
|6
|15
|-9
|6
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|20
|9
|0
|4
|5
|6
|18
|-12
|4
D
E
D
D
E