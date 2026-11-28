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Cesc Fabregas elogiou Nico Paz como uma “combinação maravilhosa” de talento e força física ao destacar a ascensão do jovem no Como. O técnico espanhol também reconheceu que suas promessas muitas vezes veem o clube da Serie A como um trampolim para os maiores times do mundo.

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Talento natural acima do treinamento mecanizado

O técnico do Como, Fabregas, fez um alerta sobre os rumos da formação de jogadores no futebol moderno. Para ele, o excesso de instruções pode sufocar a criatividade natural das promessas mais brilhantes do esporte. Ao falar sobre a rápida ascensão de Paz, o ex-meio-campista de Arsenal e Barcelona ressaltou que alguns jogadores têm uma compreensão intuitiva do jogo que não pode ser desenvolvida nos treinos.

“Hoje em dia, corremos o risco de criar robôs, o que ajuda um certo tipo de jogador. Mas, com Nico Paz, saber que ele consegue tomar a decisão certa para vencer ou fazer a diferença ajuda muito”, explicou Fabregas em entrevista coletiva no sábado, antes de o Como receber a Juventus no domingo. O Como chega à partida em quinto lugar na tabela da Serie A, com 26 pontos, seis atrás da líder Lazio.

“Isso não é graças ao meu trabalho. Nós apenas tentamos ajudá-lo a melhorar a mentalidade e a regularidade, mas ter um camisa 10 que defende como ele, ou um camisa 9 como Tasos Douvikas, que pode ajudar na defesa, é algo especial. Estamos muito felizes com Nico Paz, e todo o mérito é dele”, afirmou.

Uma combinação perfeita de qualidades

Paz se tornou a principal joia do projeto do Como desde que chegou das categorias de base do Real Madrid, inicialmente em um acordo de copropriedade. O clube da Serie A pagou € 60 milhões para adquirir os 50% restantes de seus direitos no meio do ano, embora o Real Madrid mantenha a opção de recontratar o jogador de 22 anos por € 80 milhões em junho de 2027.

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“Nico reúne força física e talento, visão de jogo e mentalidade”, acrescentou Fabregas. “Ele é uma combinação maravilhosa. A mãe e o pai dele fizeram um ótimo trabalho. Eu jogava na posição dele, então gosto de conversar com ele e descobrir se vê as mesmas coisas que eu. Às vezes, acho que os jogadores nem precisam receber instruções sobre movimentação ou domínio de bola. É mais uma questão de tática. O melhor de Nico Paz é que ele não pensa nisso, simplesmente faz as coisas certas.”

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Um trampolim para a elite

Embora o Como tenha vivido uma trajetória notável até a Serie A e a Champions League, sua campanha europeia tem sido especialmente impressionante nesta temporada . Em sua primeira participação na competição, o time de Fabregas ocupa o terceiro lugar na tabela da fase de liga, com 12 pontos após cinco rodadas. Ainda assim, o técnico mantém os pés no chão quanto à posição do clube na hierarquia europeia.

“Um jogador jovem é como uma esponja: absorve conhecimento”, comentou o espanhol ao falar sobre o desenvolvimento do elenco. “ O Como não é o ponto mais alto da carreira deles . Eles querem ir para o Manchester City ou para a Juventus. Escutam, estão sempre procurando espaços, são muito intuitivos e fazem muitas perguntas. Temos aqui uma postura séria e profissional, mesmo quando os jogadores são jovens.”

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Aceitar as saídas inevitáveis

“Quando estiverem prontos para voar e o Como não fizer mais parte de seus planos, será o momento de deixá-los partir, e contrataremos outras pessoas”, concluiu Fabregas.

Por enquanto, Paz segue como peça central de um time que continua a superar as expectativas na Itália e no continente. O jogador de 22 anos reforçou sua importância com a marca impressionante de seis gols e oito assistências em 16 partidas por todas as competições nesta temporada, mostrando que o talento natural ainda tem espaço em um futebol cada vez mais estruturado.