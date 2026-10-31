“Corra esse risco!”: Virgil van Dijk explica como o Liverpool está adotando as táticas de “caos” de Andoni Iraola antes do confronto com o Arsenal

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O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, falou sobre a evolução tática em curso em Anfield e pediu aos companheiros que adotem plenamente a filosofia de Andoni Iraola, de alto risco e alta recompensa. O zagueiro holandês acredita que o elenco ganha confiança à medida que deixa para trás o estilo paciente da gestão anterior e passa a jogar de forma mais agressiva, com foco na pressão.

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A nova identidade de Anfield

A chegada de Iraola provocou uma mudança tática significativa em Merseyside, com o Liverpool voltando a adotar um sistema de pressão alta incessante. A transição para uma postura mais agressiva já dá frutos, como mostrou a recente vitória sobre o Chelsea nos pênaltis pela Copa da Liga Inglesa, a quinta consecutiva da equipe.

A adaptação a essa filosofia tira os jogadores de suas zonas de conforto. Eles precisam tomar decisões cruciais em frações de segundo, que podem deixar a equipe exposta. Van Dijk, por exemplo, frequentemente avança até o campo adversário para pressionar, enquanto o lateral-direito Ronald Araujo costuma fechar pelo meio para neutralizar ameaças.

Embora essa forma ousada de jogar abra espaço para o caos, a confiança do elenco nos métodos do técnico basco está crescendo.

“É preciso se entregar por completo”

Jogar com uma linha tão agressiva exige enorme concentração. “Acho que é um desafio contra qualquer equipe, porque, quando os adversários sabem que queremos recuperar a bola no campo de ataque, tentam nos atrair para espaços difíceis, e é preciso ler o jogo”, explicou Van Dijk.

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Ele destacou como o ex-companheiro de equipe Jordan Henderson tentou explorar justamente esse sistema ao tirar defensores de suas posições. “Por exemplo, Hendo recuava para tentar atrair um de nós e deixar espaço às nossas costas. Então você precisa decidir se vai acompanhá-lo ou não. Também é uma questão de ler o jogo”, continuou. “Mas, especialmente aqui, no começo, é preciso se entregar por completo e assumir esse risco. Se você recupera a bola no campo de ataque, vê a torcida se levantar também, e isso traz uma energia que ajuda durante os 90 minutos inteiros.

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“Agora a tendência é todo mundo jogar no um contra um, e você precisa pensar no que vai fazer. Vai jogar direto e disputar a segunda bola ou tentar passar por eles? É preciso ponderar esse risco e essa recompensa.”

Em última análise, ele acredita que cabe aos jogadores corresponder em campo. “É preciso saber se adaptar, e isso também faz parte do nosso trabalho. O técnico pode, obviamente, traçar o plano, mas nós, jogadores, temos a responsabilidade de executá-lo e vencer o jogo, com a ajuda, é claro, do técnico e da comissão. Mas somos nós, em campo, que temos a maior influência.”

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Além da era Klopp

Embora Iraola tenha sido contratado para recuperar a intensidade que diminuiu sob o comando de Arne Slot, essa nova identidade não é uma cópia do marcante sistema de Jurgen Klopp.

“Acho que é outra era, outros tempos. Sob o comando de Jurgen, pressionávamos muito, deslocando a equipe de um lado para o outro, e tentávamos encurralar os adversários em um dos lados do campo. Mas o futebol mudou”, acrescentou Van Dijk. “Então é diferente, mas o que não mudou é a quantidade de arrancadas e corridas e a tentativa de recuperar a bola o mais rápido possível.”

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“Também precisamos jogar de forma um pouco mais direta, e isso ajuda, mais uma vez, a recuperar a bola no campo de ataque. É preciso encontrar o equilíbrio certo, porque sinto que ainda podemos sair jogando mesmo sob pressão, mas também podemos optar pelo jogo direto. Em casa, às vezes, é preciso fazer isso.”

Ele concluiu: “É preciso tentar criar esse caos, com disputas pela segunda bola e duelos. É isso que ainda estamos aprendendo.”

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O teste decisivo em Anfield

O teste decisivo para o sistema que Iraola vem desenvolvendo será no domingo, quando o Arsenal, atual campeão, visitará Anfield. O time londrino tem a qualidade ofensiva necessária para explorar os espaços que a pressão alta do Liverpool inevitavelmente deixa às costas.

Embalado por uma sequência de cinco vitórias, o Liverpool não abrirá mão de seus princípios agressivos. Executar com sucesso esse plano de jogo caótico e arriscado contra os detentores do título seria uma grande confirmação de sua evolução tática.