Coritiba x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Coxa quer se manter distante do Z-4, enquanto o Inter defende a vice-liderança em duelo neste domingo (23); veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo de equipes com objetivos distintos, Coritiba e Internacional se enfrentam neste domingo (23), às 18h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, o torcedor acompanha o duelo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Vindo de derrota em jogo atrasado no meio da semana, o Coritiba reúne forças para se recuperar no campeonato e continuar firme na luta contra o rebaixamento. O Coxa é o 15º colocado, com 34 pontos, e não poderá contar com Bruno Gomes por questões contratuais, além de Fabrício Daniel estar lesionado e Natanael, suspenso.

No entanto, o técnico Guto Ferreira terá o retorno de Alef Manga, após cumprir suspensão, além de promover mudanças em sua equipe titular.

Do outro lado, o Internacional vem de uma sequência de 11 jogos sem perder e quer continuar com folga na vice-liderança do campeonato, já que soma 60 pontos. O Colorado não terá Mano Menezes à beira do gramado, já que o comandante está suspenso, assim como Liziero e Taison. Já Mercado e Mauricio seguem no departamento médico.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Inter venceu nove vezes, o Coritiba três, além de oito empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Nathan Mendes, Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Galarza, Jesús Trindade, Bernardo e Boschilia; Alef Manga e Léo Gamalho.

Escalação do provável INTERNACIONAL: Keiller; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Johnny, Edenilson, Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique (Wanderson); Alemão.

Desfalques

Coritiba

Fabrício Daniel, lesionado, Natanael, suspenso, e Bruno Gomes, por questões contratuais, são as baixas do Coxa.

Internacional

Gabriel Mercado e Mauricio, no departamento médico, além de Liziero, Taison e Mano Menezes, suspensos, são os desfalques nos gaúchos.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Internacional é favorito contra o Coritiba nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,20 na vitória do Colorado, $ 3,20 no empate e $ 3,20 caso o Coxa vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,10 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá balançar as redes primeiro, pagando-se $ 2,25 se for o Coritiba, $ 1,80 se for o Inter, e ainda $ 9,50 caso não saiam gols no Couto Pereira.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 23 de outubro de 2022

• Horário: 18h (de Brasília)

• Local: Couto Pereira, Curitiba - PR

• Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (árbitro), Alessandro de Matos e Thiago de Oliveira (assistentes), Murilo Klein (quarto árbitro) e Rodrigo Guarizo do Amaral (AVAR)