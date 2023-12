Corinthians x Internacional: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 37ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Internacional se enfrentam na noite deste sábado (2), a partir das 18h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Após vencer no meio da semana, o Corinthians respira mais aliviado, já que chegou 47 pontos e praticamente eliminou as chances de rebaixamento. Em 13º lugar, o Timão quer se despedir de sua torcida em casa com um novo triunfo para garantir, também, a vaga na Copa Sul-Americana. A única baixa certa para Mano Menezes é Yuri Alberto, suspenso.

O Internacional, por sua vez, ganhou a partida anterior e alcançou o décimo lugar, com 49 pontos. O Colorado visa mais uma vitória para se classificar à Copa Sul-Americana, além de buscar a melhor posição possível no campeonato.

Em 85 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 27 vitórias, contra 20 do Internacional, além de 38 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2023, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Giovane.

Internacional: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Desfalques

Corinthians

Yuri Alberto cumpre suspensão.

Internacional

Vitão está lesionado, enquanto Pedro Henrique cumpre suspensão.

Quando é?