Corinthians x Independiente del Valle ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Tricolor volta a campo nesta terça-feira (2), pela terceira rodada do grupo E; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo se recuperar, o Corinthians recebe o Independiente del Valle na noite desta terça-feira (2), na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Vindo de derrota e ainda sem técnico, o Corinthians entra em campo defendendo a vice-liderança do grupo. O Alvinegro atualmente soma três pontos (uma vitória e uma derrota). Pedro e Renato Augusto seguem sendo como desfalques. O Timão perdeu clássico para o Palmeiras no fim de semana, pelo Brasileirão.

Do outro lado, o Independiente Del Valle ganhou o jogo anterior e está em terceiro lugar, também com 3 pontos. O técnico Martín Anselmi deve mandar a campo a mesma escalação das últimas partidas.

Escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo (Bruno Méndez) e Fábio Santos (Matheus Bidu); Roni; Giuliano, Fausto Vera e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Independiente del Valle: Ramírez; Carabajal, Schunke, Basso; Fernández, Pellerano, Sornoza, Ortíz, Cortez; Díaz, Hoyos.

Desfalques

Corinthians

Pedro e Renato Augusto seguem no departamento médico.

Independiente del Valle

Sem desfalques confirmados.

Quando é?