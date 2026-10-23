"Convenceu a todos com uma ilusão": forte ataque espanhol contra Mbappé antes da cerimônia da Bola de Ouro

A poucos dias da revelação da identidade do vencedor da Bola de Ouro de 2026, o jornalista espanhol Antón Meana provocou polêmica a respeito do mérito de Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid, em conquistar o prêmio individual mais importante do mundo do futebol, considerando que a imagem que o jogador construiu sobre sua temporada não reflete aquilo que ele realmente apresentou dentro de campo.

As atenções se voltam para três nomes de destaque na corrida pelo prêmio: Lamine Yamal, Harry Kane e Mbappé, que empreendeu uma intensa campanha na mídia na esperança de vencer a Bola de Ouro pela primeira vez em sua carreira.

Mas Meana, durante sua fala no programa "El Larguero", na rádio "Cadena SER", considerou que o atacante do Bayern de Munique Harry Kane supera o astro francês, baseando-se em seu retrospecto de gols e em seus resultados nos grandes confrontos, além dos títulos que conquistou na Alemanha.

O jornalista espanhol disse, segundo o que foi reproduzido pelo site francês "Foot Mercato": "Kane o superou em todos os aspectos; marcou mais gols, o eliminou da Liga dos Campeões da Europa, o venceu na Copa do Mundo, além de conquistar títulos na Alemanha".

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E acrescentou, criticando a forma como Mbappé apresentou sua temporada ao público: "Ele fez com que sua mensagem sugerisse que havia feito uma temporada muito melhor do que a que fez na realidade".

Essas declarações colocam a temporada de Mbappé sob os holofotes antes do anúncio do vencedor do prêmio, na próxima segunda-feira, em meio à disputa com Yamal e Kane e ao acirramento da polêmica sobre os critérios que devem definir a identidade do vencedor da Bola de Ouro.