Endrick começou a se movimentar para definir seu futuro, diante da falta de continuidade que busca no Real Madrid, apesar da boa relação que mantém com o técnico José Mourinho e de seguir agarrado ao sonho de ter sucesso com o clube merengue.

O atacante brasileiro desperta o interesse de alguns clubes europeus, com destaque para Roma e Sporting de Lisboa, à medida que se aproxima a janela de transferências de inverno, depois de ter se tornado difícil para ele dar continuidade à temporada no ritmo atual, já que participou de apenas 140 minutos em 7 partidas, iniciando uma delas como titular diante do Sevilla.

Endrick havia optado por permanecer no Real Madrid no último verão a pedido de Mourinho, apesar de sua transferência por empréstimo para a Roma já ser praticamente certa, mas desde então não conseguiu os minutos de jogo que almejava.

Ainda assim, não há crise na relação entre o jogador e seu treinador, pois Endrick afirma que sua relação com Mourinho é forte e que sua possível decisão de deixar o clube não está ligada a nenhum desentendimento com o treinador, e sim ao desejo de preservar sua evolução como jogador e de não travar sua carreira aos vinte anos.

Segundo o jornal "As", Endrick decidiu buscar um novo destino em janeiro, a exemplo de sua experiência anterior com o Olympique de Lyon, onde teve uma oportunidade maior de jogar e recuperou uma parte importante de sua trajetória, depois de marcar 8 gols e dar 7 assistências em 21 partidas, totalizando 1663 minutos.

Roma e Sporting à frente dos interessados

A Roma parece novamente interessada em contar com os serviços do jogador em janeiro, mas enfrenta a concorrência do Sporting de Lisboa, que já se movimentou para tentar contratá-lo durante a segunda metade da temporada.

O Sporting conta com vários fatores que podem torná-lo um destino adequado para Endrick, já que a equipe disputa a Liga dos Campeões da Europa, e o técnico Paulo Fonseca, que assumiu recentemente o comando do time, pediu a contratação do jogador, o que pode lhe dar uma chance maior de conseguir minutos de jogo.

Além disso, a transferência para Portugal pode ser fácil para Endrick do ponto de vista linguístico e geográfico, somado à proximidade de Lisboa em relação a Madri, o que torna a mudança menos complicada para o jogador e sua família.

A saída definitiva é uma opção em cima da mesa

Mesmo assim, Endrick ainda não bateu o martelo sobre seu destino, e continua estudando as opções disponíveis diante dele, incluindo a possibilidade de deixar o Real Madrid de forma definitiva em vez de se contentar com um empréstimo.

Nesse caso, o jogador busca uma fórmula que garanta ao Real Madrid manter certo grau de controle sobre seu futuro, seja por meio da venda de parte de seus direitos ou da inclusão, no contrato de transferência, de uma cláusula que permita ao clube merengue recomprá-lo por várias temporadas em condições adequadas.

Por outro lado, o Real Madrid não fecha a porta para a saída de Endrick caso a decisão seja tomada em definitivo, especialmente porque o clube tem consciência de sua necessidade de proteger o grande investimento feito no jogador, depois que o custo da negociação, segundo o relatório, superou os 80 milhões de euros, considerando o valor da transferência, o salário, as comissões e os impostos.

Declarações enigmáticas

Endrick havia deixado a porta aberta para todas as possibilidades quando foi questionado sobre seu futuro durante a coletiva de imprensa da seleção do Brasil mais cedo nesta terça-feira, dizendo: "Não sei o que vai acontecer em janeiro. Isso está nas mãos de Deus, e eu peço a Ele que me dê sabedoria para que aconteça o melhor para mim e para a minha carreira. O que tiver que acontecer, vai acontecer".

E acrescentou: "Vou continuar trabalhando com toda a tranquilidade até que o jogador Endrick alcance o sucesso. Claro que Madri é uma cidade maravilhosa, e sinto que é o lugar onde está a minha família. E farei tudo o que estiver ao meu alcance para levar a minha carreira adiante. Mas eu só quero jogar e ser feliz. Sou muito jovem, tenho 20 anos. Não digo que preciso saltar de um precipício, mas eu só quero ser feliz, jogar, marcar gols, dar assistências decisivas e ajudar meus companheiros".

Endrick citou sua experiência anterior com o Lyon, dizendo: "O que aconteceu comigo no Lyon, por exemplo, foi uma das melhores coisas que me aconteceram na vida, e foi, sem dúvida, o período em que fui mais feliz".

Ao mesmo tempo, o atacante brasileiro fez questão de ressaltar que sua posição em relação ao futuro não está ligada à sua relação com Mourinho, explicando: "Ele cuida muito de mim. Se aproxima de mim nos treinos, conversa comigo e pergunta como estou, mas não sobre futebol. Sempre me pergunta sobre a minha vida pessoal, e isso é algo que eu valorizo".

E acrescentou: "Foi um dos primeiros treinadores com quem trabalhei que conversaram comigo dessa forma. Ele me recebeu muito bem, e sou grato a ele. E, claro, sempre darei tudo o que tenho pelo Real Madrid. O Real Madrid continuará acima de tudo para mim".

Endrick encerrou sua fala sobre Mourinho dizendo: "Com o carinho que Mourinho demonstra por mim, vou defendê-lo, e é exatamente isso que faço em cada partida que disputo, e continuarei fazendo".