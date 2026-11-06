Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
imago-sport-1085445158.jpgIMAGO
Oliver Maywurm
Traduzido por

"Contei isso diretamente a Malek": Jürgen Klopp também conversou com Said El Mala sobre o irmão dele

Siga GOAL no Google
Publicidade

Enquanto Said El Mala foi novamente convocado para a seleção alemã, seu irmão Malek marcou recentemente seu primeiro gol na Bundesliga. Uma história que também emocionou o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp.

Em entrevista ao Sky, El Mala foi questionado sobre a ligação de Klopp para comunicá-lo da convocação e revelou: "Ele diz que você está de volta e, geralmente, conta mais uma ou duas histórias. Desta vez, ele me disse que ficou feliz por meu irmão ter entrado em campo e marcado um gol. Que ficou feliz com a forma como comemoramos juntos."

Malek El Mala, quase um ano e meio mais velho que Said, de 20 anos, estreou na Bundesliga pelo 1. FC Köln no último fim de semana e marcou um gol importante contra o Union Berlin pouco depois de entrar em campo, definindo o empate por 1 a 1. "Isso também é algo bonito e não é algo que se deva dar por garantido", disse Said El Mala, já peça fundamental do FC, sobre as palavras de Klopp a respeito desse momento especial para a família.

Said El Mala contou imediatamente a Malek o que Klopp havia dito

"Contei imediatamente ao Malek, e ele também ficou muito feliz", disse o jogador de ataque sobre o que Klopp havia dito. El Mala havia sido convocado pela primeira vez para a seleção principal há cerca de um ano, em novembro de 2025, ainda pelo ex-técnico Julian Nagelsmann, mas não entrou em campo naquela ocasião. O jogador do Köln também ficou fora da Copa do Mundo. Nos primeiros jogos da seleção após o Mundial, integrou a segunda parte do elenco ampliado de 44 jogadores de Klopp, que havia assumido o comando no lugar de Nagelsmann após a decepcionante Copa do Mundo.

Publicidade
Publicidade

Na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia no início de outubro, El Mala finalmente estreou pela seleção, entrando no segundo tempo. Klopp também o acionou vindo do banco no empate por 0 a 0 com a Grécia. Agora, o técnico incluiu o driblador também em sua segunda lista de convocados, bem menor, com 24 jogadores.

Tópicos relacionados

Tradição Esportiva
Globoplay

Globoplay

✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.

✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.

✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.

Preço inicialR$ 54,90 por mês
Futebol Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).

✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.

✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.

Preço inicialR$ 0,00

Os irmãos El Mala se transferiram juntos do Viktoria Köln, então na terceira divisão, para o FC em 2025. Enquanto Said se tornou de imediato uma peça importante da equipe na Bundesliga, Malek jogou até então principalmente pelo time B na Regionalliga West. Com boas atuações por lá, o centroavante de 21 anos conquistou sua primeira oportunidade entre os profissionais. Ele já havia integrado o elenco do Köln nos dois jogos oficiais anteriores à partida da liga contra o Union.

Eintracht Frankfurt v 1. FC Köln - Bundesliga 2026/27Getty Images

Um domingo muito especial para a família El Mala

Após o último domingo, muito especial, em Berlim, que incluiu o gol de Malek El Mala, os pais ficaram "muito, muito orgulhosos", revelou Said. "Quando conversamos por FaceTime um dia depois, minha mãe estava sem voz. Acho que ela até chorou no estádio." Ele acredita que a família, na arquibancada do estádio An der Alten Försterei, ficou "dez vezes mais feliz do que eu em campo".

Publicidade

Nesta temporada, Said El Mala soma até agora quatro gols em nove jogos pelo FC, considerando todas as competições. Depois de muitas especulações sobre uma transferência no verão, ele assinou um novo contrato, válido até 2031. Além dos próprios gols, ele também deu uma assistência em 2026/27.

Written byOliver Maywurm

Correspondente de futebol alemão e europeu

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: 

Cresci perto da bela Trier, a cidade mais antiga da Alemanha. Após estudar Letras Alemãs, fiz um estágio na GOAL e me saí bem o suficiente para logo depois fazer meu treinamento em Munique. Desde 2017, trabalho como editor na GOAL e SPOX.

Como comecei no futebol:

Pelo que me lembro, o jovem Lars Ricken, em meados dos anos 90, foi o primeiro herói da minha infância. A vitória da Alemanha na Euro 1996, o primeiro grande torneio que acompanhei conscientemente, consolidou meu amor pelo futebol desde então.

🎯 Principais atividades no trabalho:

Pesquisar e escrever notícias (principalmente de transferências)

Delegar artigos de SEO

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

O gol de ouro de Oliver Bierhoff na final da Euro 1996, o gol decisivo de Mario Götze na final da Copa do Mundo 2014. E menos óbvio, mas igualmente importante: Aos sete anos, vivenciar no estádio como nosso Eintracht Trier eliminou primeiro o campeão da UEFA, Schalke, e depois o campeão da Champions League, Borussia Dortmund, na DFB-Pokal.

Ver perfil do autor