Conta de R$ 1,6 milhão e 17 suítes, a vida de Cristiano Ronaldo em um hotel na Arábia Saudita

Craque português passou primeiros meses em hotel de luxo com família e staff

Cristiano Ronaldo é a grande estrela do futebol da Arábia Saudita, e enquanto se adapta ao país e campeonato, o português optou por se hospedar junto de sua família e staff em um luxuoso hotel de Riad.

No total foram dois andares e 17 suítes reservadas no badalado Four Seasons, que foram a casa do craque desde sua chegada ao país árabe, mas que agora serão trocados por uma mansão.

Além dos quartos, equipados com o que há de mais moderno e luxuoso, os aposentos contavam com sala de cinema, piscina própria e até mesmo banheiros com detalhes em ouro.

Considerando que o astro está vivendo na Arábia Saudita desde os primeiros dias de janeiro de 2023, a conta é assustadoras – mais de 250 mil libras, equivalentes a pouco mais de 1.5 milhões de reais, considerando a cotação atual.

Depois do período de adaptação, o craque decidiu alugar sua própria casa em Riad, capital do país. O local exato não foi informado, mas sabe-se que a mansão contará com serviço de segurança dedicado.

Até aqui foram 5 partidas pelo Al Nassr, com 5 gols marcados e duas assistências.