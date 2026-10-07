"Estou superfeliz no BVB, sinto um enorme prazer em jogar por este clube e diante destes torcedores. Claro que consigo me imaginar muito bem jogando aqui por muito tempo", destacou Kobel sobre uma possível renovação em entrevista à Sport Bild.

Segundo a publicação, os dirigentes do Dortmund querem ao menos iniciar, ainda antes do Natal, negociações com Kobel e também com os defensores Julian Ryerson e Waldemar Anton, cujos contratos também se encerram em 2028, sobre novos vínculos. No melhor cenário, a conclusão poderia até ser anunciada ainda ao longo do outono.

Kobel, contratado em 2021 por 15 milhões de euros junto ao Stuttgart, assinou seu atual contrato com o BVB em outubro de 2023. O jogador de 28 anos é um dos pilares absolutos do vice-campeão, mas ao longo da última temporada foi persistentemente ligado a uma transferência para o Newcastle United. "Sendo bem sincero: eu não me ocupo nem um pouco com rumores", disse agora Kobel sobre isso. Uma saída de Dortmund "zero vírgula zero era um tema" para ele, enfatizou.

Gregor Kobel elogia trabalho do técnico do BVB, Niko Kovac

O fato de o suíço se sentir tão bem no Borussia também se deve, entre outras coisas, à sua boa relação com o técnico Niko Kovac. "Ele trouxe uma estrutura e uma cultura claras para cá, que são a nossa base para o sucesso", elogiou Kobel o trabalho de Kovac, que assumiu em fevereiro de 2025 no lugar de Nuri Sahin, demitido pouco antes. "Em um time, há muitas culturas, idiomas diferentes. É preciso encontrar uma base, um caminho em comum. E o Niko claramente providenciou isso."

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Há muito tempo o goleiro é uma figura de liderança no BVB e, além disso, um interlocutor importante para os muitos jogadores jovens. Com o reforço Konstantinos Karetsas, por exemplo, ele "conversou muito, por exemplo sobre como é dura uma temporada inteira em várias competições e na seleção. O que significa jogar a cada três dias. Que o corpo e a mente precisam seguir em forma e que não se pode perder o objetivo de vista", disse Kobel, que sabe exatamente por experiência própria: "Escrevem muito sobre nós, jogadores do BVB, e ultimamente, felizmente, de forma muito positiva. Mas até as manchetes positivas não podem te distrair, é preciso permanecer humilde, porque amanhã as manchetes já podem ser bem diferentes."

Nos pouco mais de cinco anos até aqui em preto e amarelo, Kobel disputou ao todo 222 jogos oficiais pelo Dortmund. O jogador nascido em Zurique também é o número 1 da seleção nacional e atuou em três dos quatro jogos mais recentes da Suíça na Liga das Nações. Depois da pausa XXL para a data Fifa, Kobel volta a campo com o BVB nesta sexta-feira pela Bundesliga, quando o Werder Bremen será o visitante no Signal Iduna Park. Nos quatro primeiros jogos da nova temporada da Bundesliga, o Dortmund somou o máximo possível de 12 pontos e atualmente lidera a tabela.