Conheça João Costa, o novo atacante do Cruzeiro que já passou pela base do Corinthians e do Palmeiras

O Cruzeiro segue no mercado em busca de soluções para o ataque após perder Gabriel Pec e Luis Sinisterra por lesão. Enquanto aguarda a chegada de Wesley, do Al Nassr, e de Lucho Rodríguez, do Neom, que devem desembarcar no Brasil ainda nesta semana para assinar contrato, a diretoria celeste também encaminhou a contratação de mais um reforço para o setor ofensivo. Trata-se do ponta João Costa, de 21 anos, que pertence ao Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e chegará por empréstimo de um ano, com opção de compra em valor fixadoao fim do vínculo.

Natural de Umuarama, no Paraná, João Costa construiu boa parte da carreira nas categorias de base do Palmeiras, clube pelo qual fez parte da geração que revelou Endrick. Na sequência, passou pelo Corinthians, onde atuou pela equipe sub-20 antes de se transferir para a Europa.

O destino foi a Roma, onde atuou por duas temporadas na equipe sub-19 e assinou seu primeiro contrato profissional em 2023. No ano seguinte, foi promovido ao elenco principal e disputou cinco partidas oficiais antes de ser negociado com o Al-Ettifaq por cerca de 9 milhões de euros (R$ 54 milhões na cotação da época). Desde então, soma 44 jogos, quatro gols e quatro assistências pelo clube saudita.

Além do desempenho pelos clubes, o atacante acumulou experiência internacional desde cedo. Dono de dupla cidadania, João Costa se naturalizou português e representou Portugal nas seleções de base. Posteriormente, em 2024, também foi convocado para defender a seleção brasileira sub-20, tornando-se um dos poucos atletas da geração recente a vestir as camisas dos dois países em categorias inferiores.

João Costa tem como principal posição a ponta direita, mas também pode atuar pelo lado oposto por ser canhoto. O jovem se destaca pela explosão, velocidade e habilidade nos duelos individuais, buscando constantemente o drible para criar superioridade numérica e romper as linhas defensivas adversárias.

Caso a negociação com o Cruzeiro seja concluída, João Costa será mais uma opção para Artur Jorge recompor o setor ofensivo da equipe. O jovem chega cercado de expectativa pelo potencial demonstrado e pela experiência adquirida no futebol europeu e saudita ainda aos 21 anos.