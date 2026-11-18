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Vinícius Júnior, astro do Real Madrid e da seleção brasileira, abriu ele mesmo a porta para as críticas ao fazer uma confissão polêmica sobre sua condição física e seus hábitos fora de campo. As declarações vieram em um momento delicado para o ponta do Real Madrid, que enfrenta uma concorrência cada vez maior por uma vaga entre os titulares, o que deu às suas palavras uma repercussão ainda maior, especialmente no ambiente madridista.

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O astro brasileiro falou à imprensa na segunda-feira, antes do confronto da seleção contra Singapura, e admitiu que não manteve a forma física durante as férias de verão, nem seguiu a dieta da maneira adequada. As declarações provocaram reações indignadas, e o jornalista espanhol Tomás Roncero foi um dos críticos mais contundentes do que disse Vinícius. Durante participação no programa "El Chiringuito", ele não escondeu o incômodo com as confissões do jogador e considerou que o que foi revelado não condiz com as exigências do profissionalismo em um clube do tamanho do Real Madrid, nem com o status que o atacante brasileiro ocupa no elenco.

"Isso é inaceitável", disse Roncero, em tom duro, antes de acrescentar uma avaliação ainda mais severa: "É um comportamento de um jogador com uma enorme falta de profissionalismo", segundo informações do site El Desmarque.

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A crítica do jornalista espanhol não se dirigiu ao fato de o jogador reconhecer seus erros em si. Roncero afirmou valorizar a sinceridade de Vinícius, mas avaliou que admitir comportamentos que afetaram a preparação para a temporada não isenta o atleta de responsabilidade, principalmente porque competir no mais alto nível exige um compromisso constante, que não se limita aos treinos e às partidas oficiais.

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A crítica de Roncero não foi um caso isolado no programa. María Tresac afirmou que o jogador chegou "acima do peso" antes do início da pré-temporada, em agosto, e Cristóbal Soria classificou a confissão como "gravíssima". O apresentador do programa, Pedrerol, já havia aberto a transmissão apontando o dedo para o atacante brasileiro.

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As críticas chamam a atenção sobretudo porque o debate sobre o comportamento de Vinícius parte de comunicadores fortemente identificados com o Real Madrid.

Vinícius parece confiante em sua capacidade de voltar ao seu melhor nível. Em sua polêmica entrevista coletiva, ele declarou: "Na temporada passada, eu só tinha marcado 5 gols até dezembro e terminei a temporada com mais de 20 gols". Desta vez, porém, o desafio será maior após o retorno da suspensão, já que ele terá de buscar novamente uma vaga de titular no time do técnico Mourinho e superar, em especial, Yan Diomandé, que teve atuações brilhantes em sua ausência e se tornou indispensável no esquema ofensivo merengue.

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