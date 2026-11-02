A comissão técnica de arbitragem da Federação Espanhola de Futebol solicitou um relatório à empresa Kinexon, responsável pelo desenvolvimento da tecnologia da bola conectada, para esclarecer as circunstâncias do que ocorreu durante a partida entre Athletic Bilbao e Real Sociedad, disputada no último domingo no estádio San Mamés, pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol, mais precisamente no lance do pênalti que resultou no segundo gol da equipe mandante.

Segundo o site oficial da Federação Espanhola de Futebol, o pedido do relatório teve como objetivo esclarecer a causa da falha apresentada pela tecnologia da bola conectada durante a partida, depois que o lance gerou polêmica a respeito de qual jogador tocou a bola por último antes da marcação do pênalti.

Antes do início da partida, o árbitro de vídeo designado para a administração do jogo, que possui ampla experiência no uso dessa tecnologia por já ter trabalhado com ela durante a Copa do Mundo, além de ter recebido treinamento especializado sobre seu mecanismo de funcionamento, realizou o processo de sincronização previsto pelo protocolo com o operador da tecnologia de vídeo, sem que fosse detectado qualquer problema.

O referido árbitro foi o único espanhol a participar da administração de partidas da Copa do Mundo entre os árbitros de vídeo.

A empresa Mediapro também realizou, durante a partida, testes aleatórios para assegurar a integridade do processo de sincronização.

Durante um dos lances do primeiro tempo, o árbitro marcou um pênalti após considerar que um zagueiro do Real Sociedad cometeu uma infração contra um dos atacantes do Athletic Bilbao.

O lance foi analisado na cabine da tecnologia de vídeo e, com base na imagem disponível naquele momento para o sinal fornecido pela tecnologia da bola conectada, o lance foi interpretado como se o jogador do Athletic Bilbao tivesse tocado a bola, enquanto o jogador do Real Sociedad não a teria tocado.

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Quando os dados técnicos foram posteriormente transmitidos à transmissão televisiva, com o objetivo de reforçar a transparência, confirmou-se que o toque do jogador do Athletic Bilbao coincidiu com o último pico registrado nos dados, antes do momento em que o jogador do Real Sociedad supostamente tocaria a bola, sem que surgisse qualquer outro pico depois disso, o que indicava que o jogador da equipe basca não conseguiu tocar a bola.

Ainda assim, apareceram dois picos anteriores cuja correspondência com as imagens exibidas não ficou clara.

Diante dessas circunstâncias, a comissão técnica de arbitragem solicitou à empresa Kinexon a realização de uma análise específica do que ocorreu e a apresentação de uma explicação detalhada sobre os dois picos que surgiram antes do pico que inicialmente se acreditava corresponder ao último toque do jogador do Athletic Bilbao.

Segundo o comunicado oficial da comissão técnica de arbitragem, o relatório emitido pela empresa concluiu o seguinte:

"A explicação mais provável é a existência de uma pequena diferença na sincronização, que varia entre aproximadamente um e dois frames, ou seja, o equivalente a 20 a 40 milésimos de segundo, entre o sinal da bola e o trecho de vídeo utilizado na tecnologia de vídeo, a uma taxa de 50 frames por segundo. Na exibição original, os picos do sinal apareceram antes dos momentos de contato efetivo correspondentes no vídeo, com uma pequena diferença temporal. Isso pode ter levado à interpretação do lance como se o jogador do Real Sociedad não tivesse tocado a bola, pois nenhum pico adicional surgiu no momento em que o contato aparentava ter ocorrido. Porém, ao ressincronizar o sinal com o vídeo, após corrigir essa diferença temporal, os dados passaram a corresponder ao que aparece na tela, não apenas neste lance, mas também nos eventos que o antecederam e o sucederam, o que não se verificava na exibição original. E então o pico mais evidente coincide com a chegada do jogador do Real Sociedad à bola".

Com base nos resultados do relatório, foi o jogador do Real Sociedad quem tocou a bola por último, o que significa que a decisão de marcar o pênalti talvez não tenha sido correta.

Ainda assim, a comissão técnica de arbitragem ressaltou que, ao avaliar a decisão, deve-se levar em consideração as informações que estavam disponíveis para o árbitro de vídeo no momento da revisão do lance, bem como o estado de sincronização que o sistema exibia naquele momento.

A comissão esclareceu que a decisão tomada pela cabine da tecnologia de vídeo foi correta naquele momento, uma vez que não havia evidências que permitissem alterar a decisão tomada pelo árbitro dentro de campo, mas sim fortes evidências, representadas pelos dados extraídos da tecnologia da bola conectada, indicando que apenas o jogador do Athletic Bilbao havia tocado a bola.

A comissão técnica de arbitragem também considerou importante enfatizar que a tecnologia da bola conectada funcionou corretamente durante toda a partida, e que a falha detectada se limitou à diferença de sincronização mencionada entre o sinal fornecido pela bola e o trecho de vídeo utilizado pelos árbitros de vídeo.

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O sensor existente na bola conectada da Kinexon fornece dados temporais com elevado grau de precisão e, quando essa tecnologia é utilizada em revisões da tecnologia de vídeo com base nas câmeras da transmissão televisiva, o sinal da bola é sincronizado manualmente pelo operador da tecnologia de vídeo com o trecho de vídeo antes de cada partida, por meio do quique da bola de maneira específica e monitorada.

Esse mecanismo difere do método utilizado no sistema de impedimento semiautomático, no qual a bola conectada é sincronizada com as câmeras de rastreamento específicas de forma contínua, utilizando o protocolo de temporização precisa, que oferece uma precisão de milésimos de segundo, sem necessidade de realizar um processo de alinhamento manual.

A comissão técnica de arbitragem afirmou que continuará a colaborar com as empresas e os especialistas responsáveis por essas tecnologias, apesar de o episódio estar relacionado a uma falha técnica fora do âmbito de responsabilidade da comissão, com o objetivo de aprimorar os procedimentos de uso e sincronização, reforçar a confiabilidade dos sistemas e reduzir as possibilidades de repetição de casos como este.

A comissão destacou que seu objetivo consiste em garantir a introdução das ferramentas tecnológicas no sistema de arbitragem com os mais altos graus de precisão e confiabilidade, de modo a contribuir para facilitar o trabalho dos árbitros e melhorar a precisão e a confiabilidade das decisões arbitrais.