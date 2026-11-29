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Uli Hoeneß fala após mais um jogo turbulento do Bayern contra o HSV. O dirigente aborda os resultados insatisfatórios, a onda persistente de lesões e as atuações recentes de Kimmich de maneira notável.

O Bayern de Munique vive dias realmente turbulentos. De um lado, há uma incrível onda de lesões que, depois de atingir Harry Kane e Ismael Saibari (ambos com ruptura dos ligamentos da sindesmose), Jamal Musiala (ruptura de fibras musculares) e Manuel Neuer (lesão no tendão), agora também tirou Konrad Laimer de ação.

Presença constante no time, o austríaco sofreu uma "lesão por luxação de tendão no tornozelo direito" contra o HSV, no sábado, entrou para a lista de desfalques de longa duração e agravou ainda mais os problemas de Vincent Kompany para montar a equipe.

Mesmo diante desse cenário, Uli Hoeneß quis elogiar os jogadores do Bayern que continuavam à disposição. Contra o HSV, o time também não pôde contar com Michael Olise, Serge Gnabry e Alphonso Davies, mas arrancou um modesto empate por 0 a 0 em Hamburgo.

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"Parabenizo a equipe. Vi uma atuação excepcional em termos de luta, especialmente em inferioridade numérica. Não podemos esquecer que, após a baixa de Konrad Laimer, tivemos de jogar sem nove titulares", ressaltou Hoeneß.

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Uli Hoeneß é compreensivo com Joshua Kimmich

Em vez de repreender Kimmich, vice-capitão que havia sido tão crítico durante a semana, por sua expulsão por agressão pouco antes do intervalo, que o próprio jogador classificou como "totalmente imperdoável", o dirigente mostrou compreensão. "Todo mundo pode cometer um erro de vez em quando. Para mim, o assunto está encerrado", disse Hoeneß sobre o episódio envolvendo Kimmich no sábado.

O jogador de 31 anos, por sua vez, havia mostrado pouca compreensão com a direção do clube durante a semana. Após a derrota do Bayern por 2 a 1 para o Lille na Champions League, ele criticou publicamente os dirigentes por causa da situação de Jamal Musiala. Segundo Kimmich, a postura pública dos dirigentes do Bayern em relação a Musiala "não condizia com o Bayern".

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O próprio Hoeneß havia dado início, no começo de novembro, à discussão sobre o salário altíssimo do talentoso atacante, que vem enfrentando tantos problemas e que, atualmente, não conseguiria justificá-lo com seu desempenho. O dirigente levantou a questão pela primeira vez em uma declaração controversa à emissora Bayerischer Rundfunk . Depois, na sexta-feira, à margem do empate por 1 a 1 do Bayern com o Colônia, Karl-Heinz Rummenigge fez críticas ainda mais duras.

"Sabemos que ele tem um problema de saúde. E sabemos que ele tem um contrato que envolve valores muito altos", disse Rummenigge sobre a disfunção neurológica diagnosticada em Musiala em abril de 2025 , que provoca ausências momentâneas. "O que sabemos, infelizmente, leva a crer que será difícil ele voltar ao nível que tantas vezes mostrou aqui neste estádio."

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Por isso, seria necessário "conversar com o jogador, com a família e, sobretudo, com a agência, porque, com todo o respeito, esses valores deixam de ser viáveis", prosseguiu Rummenigge, que chegou a ser questionado sobre uma possível venda de Musiala. "Não consigo imaginar que Jamal queira deixar o clube ou que algum outro clube o compraria nessas condições", respondeu.

As declarações de Rummenigge fizeram a situação em torno do estado de saúde e do contrato de Musiala se agravar a tal ponto que seus representantes estiveram na sede do Bayern, na Säbener Straße, na terça-feira passada para uma reunião de conciliação. No dia seguinte, Kimmich criticou a conduta dos dirigentes do clube, mas aparentemente tinha Rummenigge como principal alvo.

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As declarações dele foram "absolutamente inaceitáveis": "Isso jamais pode acontecer às custas de um jogador." Segundo a revista kicker , as palavras de Kimmich não incomodaram Hoeneß, já que ele, como capitão, "naturalmente" pode defender o time. Agora, porém, o meio-campista deve desfalcar o Bayern na Bundesliga até o fim do ano e cumprir uma suspensão de três jogos.

Getty Images

Uli Hoeneß manda um recado aos rivais do Bayern

Enquanto isso, o Bayern provavelmente poderá contar com Serge Gnabry, Alphonso Davies e Michael Olise na reta final do ano. Gnabry e Davies voltaram a treinar com a equipe na sexta-feira, depois de se recuperarem de lesões musculares. Olise, que sofreu uma dolorosa contusão no pé contra o Colônia, deve voltar a integrar o elenco na próxima terça-feira, contra o Hertha Berlim pela Copa da Alemanha, ou na sexta-feira seguinte, diante do Paderborn pela liga.

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Na Säbener Straße, a palavra de ordem agora é minimizar os danos e, de alguma forma, seguir de maneira digna na Bundesliga e na fase de liga da Champions League, para voltar a atacar no ano novo com o retorno dos lesionados e as forças renovadas. Na Bundesliga, a distância para o líder Borussia Dortmund pode chegar a quatro pontos na noite de domingo. Na Champions League, o Bayern está dois pontos atrás do oitavo lugar, que garante vaga direta nas oitavas de final.

"Estou muito confiante de que sairemos fortalecidos dessa maré de azar. Quando isso acontecer, alguns vão ter de se preparar", alertou Hoeneß aos rivais que porventura já estejam alimentando esperanças diante da crise em Munique.