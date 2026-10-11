Questionado se a era de Neuer estaria chegando ao fim diante de sua falha antes do gol recorde do Augsburg e da presença de Jonas Urbig como sucessor, Hoeneß respondeu: "Não, de jeito nenhum. Todo mundo pode cometer um erro de vez em quando." E acrescentou: "Também acho toda a discussão sobre Joshua Kimmich completamente ridícula. Os jogadores que estão sendo tão exaltados no momento precisam primeiro garantir uma vaga de titular em seus clubes."

Foram, de certa forma, indiretas para dois jogadores em ascensão do clube de Munique: Urbig, herdeiro de Neuer, e Tom Bischof, substituto de Kimmich, receberam muitos elogios recentemente por suas atuações na seleção alemã. Mas nenhum dos dois está perto de ser titular no Bayern. Urbig, ao menos, tem substituído Neuer com frequência cada vez maior e, diante da propensão do goleiro a lesões na temporada passada, também precisou fazê-lo. Bischof, por sua vez, tem entrado principalmente nos minutos finais pelo Bayern e foi titular apenas duas vezes nesta temporada.

O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, dispensou o capitão Kimmich conforme o planejado, mas contra a vontade do jogador, após os dois primeiros jogos da Liga das Nações, contra Holanda e Grécia, mandando-o para casa junto com grande parte do grupo inicial. Na terceira partida, contra a Sérvia, destacou-se o meio-campo formado por Aleksandar Pavlovic, Bischof e Florian Wirtz. A seleção alemã também jogou bem no confronto de volta contra a Grécia, mas, ainda assim, não passou de um empate por 0 a 0.

Na sequência, surgiram debates na imprensa sobre a possibilidade de abrir mão de Kimmich, também porque o jogador não teve boa atuação na derrota por 1 a 0 para a Grécia, em Augsburg. O próprio jogador, de 31 anos, mostrou-se tranquilo no sábado, após o empate por 2 a 2 contra o Augsburg no mesmo local, ao comentar o debate sobre seu papel na seleção alemã.

"Estou aqui há 11 anos. Sei como funciona esse meio. A única coisa em que posso e devo me concentrar é no meu desempenho. É o que faço. Foi o que fiz nos últimos 11 anos. E vou continuar fazendo. No fim, os melhores sempre jogam. Nos últimos dez anos, consegui fazer parte desse grupo", disse.

Joshua Kimmich se tornou dispensável na seleção alemã? Eberl: "Completamente absurdo"

O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, saiu em defesa de Kimmich. "Vi que as qualidades de Joshua Kimmich foram questionadas. Acho isso completamente absurdo", disse Eberl. "Ele é um líder, alguém que toma a frente. Sim, de certa forma ele também é o rosto de uma seleção que não teve tanto sucesso nos torneios dos últimos anos. Mas, para mim, Joshua Kimmich é um jogador alemão excepcional. Deveríamos ficar felizes por ter um jogador assim entre nós."

Hoeneß não se limitou às palavras duras dirigidas a quem questiona Neuer e Kimmich. Após o tropeço do Bayern em Augsburg e a chance perdida de assumir a liderança da tabela, ele também se irritou com o que chamou de "piada do ano". Para ele, trata-se do fato de haver uma pausa prolongada para jogos de seleções logo depois do início da temporada, por causa de uma "competição ridícula como a Liga das Nações".

Na visão de Hoeneß, isso é "uma catástrofe" para as equipes que cedem muitos jogadores às seleções: "Tivemos 18 jogadores viajando. É perfeitamente normal que se perca o ritmo."

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