No futebol moderno, a genialidade dos clubes não se mede pelo tamanho de seus gastos, mas pela capacidade de enxergar o que os outros não veem e, então, agir antes deles. É exatamente isso que a história de Michael Olise com o Bayern de Munique ilustra com clareza.

O jogador que deixou o Crystal Palace há dois anos tornou-se hoje o atleta de maior valor da Bundesliga (180 milhões de euros, segundo o Transfermarkt). Em contrapartida, os grandes clubes ingleses parecem observar de longe uma oportunidade que esteve ao seu alcance.

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A ironia é que Olise é inteiramente fruto do ambiente inglês. Nasceu em Londres, passou pelas academias de Arsenal, Chelsea e Manchester City e brilhou a poucas milhas de seus estádios. Ainda assim, nenhum desses clubes conseguiu mantê-lo ou recuperá-lo.

O Chelsea foi o que chegou mais perto, e perdeu a negociação duas vezes. No verão de 2023, acionou a cláusula de rescisão no valor de 35 milhões de libras esterlinas, mas fracassou, segundo revelou o especialista Duncan Castles, porque não seguiu os procedimentos legais corretos. Assim, o jogador assinou um novo contrato com o Palace.

No ano seguinte, o clube londrino voltou à carga, mas depois recuou diante do custo. Já no Manchester United, o jogador permaneceu sendo valorizado por duas diretorias sucessivas dos Red Devils, sem que a admiração se transformasse em decisão, enquanto o Newcastle saiu da disputa por razões financeiras.

Aposta vencedora

Do outro lado, o Bayern agiu com confiança. Foi a única parte disposta a atender às exigências do jogador e de seu clube, e pagou até 60 milhões de euros. Mas o dinheiro não foi a palavra decisiva. Segundo o jornal britânico Telegraph, Olise escolheu o Bayern por causa da Liga dos Campeões, e após conversas iniciais com o técnico Vincent Kompany, nas quais este o convenceu com sua visão.

Por trás da negociação estiveram os diretores esportivos do clube bávaro, Max Eberl e Christoph Freund. Talvez o que melhor resuma a filosofia do Bayern de Munique seja a admissão do presidente honorário, Uli Hoeness, de que ele não conhecia o jogador francês de forma alguma, e que o clube depositou total confiança em seus dirigentes esportivos.

O resultado veio para declarar a vitória do Bayern de Munique na aposta: 111 partidas, 45 gols e 47 assistências. Tudo isso de um jogador que ainda não havia disputado uma partida pela seleção principal da França, nem na Liga dos Campeões, quando se transferiu para o maior campeão da Bundesliga. Mas Olise não foi um golpe de sorte, e sim o fruto de um sistema que sabe o que quer e domina, em grande medida, a arte de caçar talentos.



