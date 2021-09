Como é o desempenho do Flamengo quando não tem Gabigol?

Rubro-Negro tem bons números sem o camisa 9 nas temporadas passadas, mas, em 2021, time sente a ausência de seu matador

Desfalque do Flamengo para o duelo deste domingo (12) contra o Palmeiras, Gabigol é, sem sombra de dúvidas, uma referência não apenas no elenco rubro-negro, mas também quando se trata de gols marcados desde a sua chegada ao clube, em 2019.

Artilheiro do Mengão no Campeonato Basileiro nas duas últimas temporadas, e atrás de Bruno Henrique nessa corrida na atual competição, Gabigol nem sempre esteve em campo pelo Rubro-Negro no torneio. E a dúvida que paira na cabeça do flamenguista é: qual o desempenho do Flamengo sem o camisa 9?

Abaixo, a Goal mostra os números do Fla quando não teve Gabigol em campo na Série A:

Flamengo sem Gabigol no Brasileirão 2019



Das 38 partidas do Flamengo no Brasileirão de 2019, Gabigol não participou de nove. E o time venceu sete partidas, empatou uma e perdeu outra, marcando 20 gols e sofrendo nove, com média de 77,8% de aproveitamento.

Para efeito de comparação, nas outras 29 partidas com Gabigol, o Flamengo ganhou 21, empatou cinco e perdeu três, com 28 gols marcados e apenas 1 sofrido, com 72,4% de aproveitamento.

Colocação final do Flamengo no Brasileirão 2020: campeão.

Flamengo sem Gabigol no Brasileirão 2020



Em 2020, o Rubro-Negro não teve Gabigol em 13 duelos: oito vitórias, quatro empates e uma derrota, com 29 gols marcados e 16 sofridos. Aproveitamento de 61,5%.

Com o atacante em campo nos outros 25 jogos, foram 13 vitórias, quatro empates e oito derrotas, e média de 52% de aproveitamento dos pontos disputados.

Colocação final do Flamengo no Brasileirão 2021: campeão.

Flamengo sem Gabigol no Brasileirão 2021



Na atual temporada do Brasileirão, que chega a sua 20ª rodada neste fim de semana, o atacante não participou de 10 jogos: seis vitórias do Flamengo e quatro derrotas, e média de 60% de aproveitamento.

Gabigol entrou em campo seis vezes no campeonato até o momento e o Mengão ganhou quatro jogos, empatou uma e perdeu outra. Aproveitamento de 66,7%.

Apesar da caminhada de sucesso do Rubro-Negro na maioria das vezes em que não teve o seu artilheiro, 2021 parece ser o ano em que o clube mais sentiu a ausência de seu matador. É mais um momento para o Flamengo mostrar a força de seu elenco.