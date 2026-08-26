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La Liga
team-logoAthletic Bilbao
San Mames
team-logoElche
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Como conseguir ingressos para Athletic Bilbao x Elche: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Elche
La Liga

O Athletic Bilbao enfrenta o Elche em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Athletic Bilbao enfrenta o Elche no domingo, 13 de setembro de 2026, em San Mames, em Bilbao.

O Athletic Bilbao levou a melhor no encontro anterior entre as equipes na elite, ao derrotar o Elche por 2 a 1 em casa, em fevereiro de 2026, graças a dois gols do atacante Gorka Guruzeta. O histórico inicial do confronto direto favorece o Athletic Bilbao, que soma 5 vitórias, contra 3 triunfos do Elche em todo o retrospecto entre eles na LaLiga.  

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Athletic Bilbao x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Athletic Bilbao x Elche pela LaLiga?

Athletic Bilbao x Elche acontece em San Mames, em Bilbao, com o horário de início ainda a ser confirmado nas listas oficiais desta partida da LaLiga.

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La Liga - Rodada 5
San Mames

Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Elche pela LaLiga?

Para comprar ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche no estádio San Mamés, siga estes passos para garantir assentos oficiais:

1. Canal oficial de vendas do clube

  • Ingressos oficiais do Athletic Club: os ingressos para o público geral são disponibilizados diretamente na plataforma oficial de venda de ingressos do clube entre 2 e 4 semanas antes da partida.
  • Pré-venda Club Athletic: membros inscritos no programa Club Athletic recebem acesso antecipado aos assentos antes da liberação padrão para o público.
  • Bilheteria de San Mamés (Taquillas): localizada no estádio, qualquer ingresso restante que não tenha sido vendido passa a ser comercializado fisicamente entre 1 e 2 dias antes do jogo e no dia da partida.

2. Vendedores secundários e de hospitalidade

  • Hospitalidade VIP oficial: pacotes da Área VIP, incluindo assentos premium, acesso a lounge privativo e catering, podem ser reservados com bastante antecedência por meio do site Athletic Club Official Tickets.
  • Mercados secundários: se os assentos de entrada geral estiverem esgotados, os ingressos costumam ser listados em fornecedores secundários, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Elche pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche em San Mamés variam de acordo com os canais de compra, a localização do assento e a demanda:

Preços padrão dos ingressos (vendas oficiais do clube)

  • Setores atrás dos gols (Fondo Norte / Fondo Sur): ~€30 a €50
  • Anel superior lateral (Preferencial / Lateral High): ~€55 a €90
  • Tribuna principal lateral (Tribuna Principal / Central): ~€85 a £140

Preços de revenda e de mercados secundários

Se os ingressos padrão se esgotarem nos canais oficiais, plataformas secundárias de troca de ingressos, como o StubHub, ou revendedores de viagem autorizados, a faixa de preço típica é:

  • Entrada / atrás do gol: ~€60 a €80
  • Vista lateral / tribuna principal: ~€80 a €140
  • Pacotes VIP e de hospitalidade (incluem assentos premium e acesso a lounge/catering): ~€250 a €450+ por ingresso

Athletic Bilbao x Elche pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Athletic Bilbao e Elche

O Athletic Bilbao perdeu quatro de suas últimas cinco partidas, com sua única vitória tendo sido em um amistoso de pré-temporada contra o Burgos CF, que venceu por 3 a 0. Sua apresentação mais recente foi uma derrota em casa por 3 a 1 para o Sevilla, na LaLiga, em 22 de agosto, e também perdeu por 3 a 1 para o Real Zaragoza e por 1 a 0 para a Atalanta em amistosos. Ao longo dessas cinco partidas, o Bilbao marcou seis gols e sofreu oito.

O Elche não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas, registrando um empate na LaLiga e três empates em amistosos de pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Barcelona em 23 de agosto, depois de um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em sua partida de abertura na LaLiga. O Elche empatou em 2 a 2 com o Cordoba, em 2 a 2 com o Al-Ain e em 0 a 0 com o Johor Darul Ta'zim na preparação para a temporada. Ao longo das cinco partidas, o Elche marcou cinco gols e sofreu nove.

ATH

ATH - Sequência

BUR
V0-3
OM
D3-1
ATA
D1-0
RZA
D3-1
SEV
D1-3
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ELC

ELC - Sequência

JDT
E0-0
ALA
E2-2
COR
E2-2
COR
E1-1
BAR
D0-5
Gol marcado (sofrido)
5/10
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Athletic Bilbao x Elche: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 20 de fevereiro de 2026, quando o Athletic Bilbao venceu por 2 a 1 em casa, pela LaLiga. Antes disso, os times empataram em 0 a 0 em Elche, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos pela LaLiga, o Athletic Bilbao venceu três vezes e o Elche venceu uma, com um empate também registrado, marcando dez gols no total e sofrendo cinco.

Confrontos

Athletic BilbaoEmpateElche
3
1
1
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FJ
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
FJ
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
8Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Athletic Bilbao x Elche: classificação

Na classificação inicial da LaLiga 2026/27, o Athletic Bilbao ocupa o 18º lugar, e o Elche está em 15º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
2
BétisBétisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
D
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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