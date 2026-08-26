Como conseguir ingressos para Athletic Bilbao x Elche: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Athletic Bilbao enfrenta o Elche no domingo, 13 de setembro de 2026, em San Mames, em Bilbao.
O Athletic Bilbao levou a melhor no encontro anterior entre as equipes na elite, ao derrotar o Elche por 2 a 1 em casa, em fevereiro de 2026, graças a dois gols do atacante Gorka Guruzeta. O histórico inicial do confronto direto favorece o Athletic Bilbao, que soma 5 vitórias, contra 3 triunfos do Elche em todo o retrospecto entre eles na LaLiga.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Athletic Bilbao x Elche, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Athletic Bilbao x Elche pela LaLiga?
Athletic Bilbao x Elche acontece em San Mames, em Bilbao, com o horário de início ainda a ser confirmado nas listas oficiais desta partida da LaLiga.
Como comprar ingressos para Athletic Bilbao x Elche pela LaLiga?
Para comprar ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche no estádio San Mamés, siga estes passos para garantir assentos oficiais:
1. Canal oficial de vendas do clube
- Ingressos oficiais do Athletic Club: os ingressos para o público geral são disponibilizados diretamente na plataforma oficial de venda de ingressos do clube entre 2 e 4 semanas antes da partida.
- Pré-venda Club Athletic: membros inscritos no programa Club Athletic recebem acesso antecipado aos assentos antes da liberação padrão para o público.
- Bilheteria de San Mamés (Taquillas): localizada no estádio, qualquer ingresso restante que não tenha sido vendido passa a ser comercializado fisicamente entre 1 e 2 dias antes do jogo e no dia da partida.
2. Vendedores secundários e de hospitalidade
- Hospitalidade VIP oficial: pacotes da Área VIP, incluindo assentos premium, acesso a lounge privativo e catering, podem ser reservados com bastante antecedência por meio do site Athletic Club Official Tickets.
- Mercados secundários: se os assentos de entrada geral estiverem esgotados, os ingressos costumam ser listados em fornecedores secundários, como o StubHub.
Quanto custam os ingressos para Athletic Bilbao x Elche pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche em San Mamés variam de acordo com os canais de compra, a localização do assento e a demanda:
Preços padrão dos ingressos (vendas oficiais do clube)
- Setores atrás dos gols (Fondo Norte / Fondo Sur): ~€30 a €50
- Anel superior lateral (Preferencial / Lateral High): ~€55 a €90
- Tribuna principal lateral (Tribuna Principal / Central): ~€85 a £140
Preços de revenda e de mercados secundários
Se os ingressos padrão se esgotarem nos canais oficiais, plataformas secundárias de troca de ingressos, como o StubHub, ou revendedores de viagem autorizados, a faixa de preço típica é:
- Entrada / atrás do gol: ~€60 a €80
- Vista lateral / tribuna principal: ~€80 a €140
- Pacotes VIP e de hospitalidade (incluem assentos premium e acesso a lounge/catering): ~€250 a €450+ por ingresso
Athletic Bilbao x Elche pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Athletic Bilbao e Elche
O Athletic Bilbao perdeu quatro de suas últimas cinco partidas, com sua única vitória tendo sido em um amistoso de pré-temporada contra o Burgos CF, que venceu por 3 a 0. Sua apresentação mais recente foi uma derrota em casa por 3 a 1 para o Sevilla, na LaLiga, em 22 de agosto, e também perdeu por 3 a 1 para o Real Zaragoza e por 1 a 0 para a Atalanta em amistosos. Ao longo dessas cinco partidas, o Bilbao marcou seis gols e sofreu oito.
O Elche não venceu nenhuma de suas últimas cinco partidas, registrando um empate na LaLiga e três empates em amistosos de pré-temporada. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o Barcelona em 23 de agosto, depois de um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em sua partida de abertura na LaLiga. O Elche empatou em 2 a 2 com o Cordoba, em 2 a 2 com o Al-Ain e em 0 a 0 com o Johor Darul Ta'zim na preparação para a temporada. Ao longo das cinco partidas, o Elche marcou cinco gols e sofreu nove.
Athletic Bilbao x Elche: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 20 de fevereiro de 2026, quando o Athletic Bilbao venceu por 2 a 1 em casa, pela LaLiga. Antes disso, os times empataram em 0 a 0 em Elche, em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos pela LaLiga, o Athletic Bilbao venceu três vezes e o Elche venceu uma, com um empate também registrado, marcando dez gols no total e sofrendo cinco.
Confrontos
Athletic Bilbao x Elche: classificação
Na classificação inicial da LaLiga 2026/27, o Athletic Bilbao ocupa o 18º lugar, e o Elche está em 15º.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
V
V
|2
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
V
V
|3
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
E
V
|5
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
V
|6
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
D
V
|7
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|8
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
V
D
|9
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
E
E
|10
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
E
E
|11
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|12
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
E
|13
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
D
E
|14
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|15
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
D
E
|16
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|17
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
E
D
|18
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
D
E
|19
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|20
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
D