Sevilla enfrenta o Valencia no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha.

No último encontro entre as equipes pela liga, em março de 2026, o Valencia conquistou uma confortável vitória por 2 a 0 fora de casa neste exato estádio. Os torcedores aguardam com expectativa este histórico confronto da elite do futebol espanhol, um tradicional teste de forças entre dois dos lados mais estabelecidos da competição.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Sevilla x Valencia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Sevilla x Valencia pela LaLiga?

Sevilla x Valencia será disputado no Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha, com os detalhes do horário de início ainda a serem confirmados.

La Liga - Rodada 5 13 de set. de 2026 - 09:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Como comprar ingressos para Sevilla x Valencia pela LaLiga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da LaLiga entre Sevilla FC e Valencia CF, você pode seguir estes passos padrão:

Site oficial do clube: A forma mais direta e confiável de garantir ingressos é pelo portal oficial de bilheteria no site oficial do Sevilla FC, já que o clube será o mandante da partida no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Venda prioritária para sócios: Normalmente, os ingressos ficam disponíveis primeiro para sócios do clube e detentores de carnês de temporada, antes de serem abertos ao público em geral. Fique atento às janelas oficiais de venda anunciadas pelo clube.

Mercados secundários: Se os ingressos oficiais se esgotarem ou se você estiver procurando setores específicos, plataformas secundárias de troca de ingressos (como o StubHub) e sites de revenda costumam listar entradas para jogos da LaLiga de alta procura.

Bilheteria do estádio: Dependendo da disponibilidade mais perto do dia da partida, às vezes os ingressos podem ser comprados presencialmente nas bilheterias do estádio em Sevilha, embora a disponibilidade para jogos populares raramente seja garantida.

Quanto custam os ingressos para Sevilla x Valencia pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo de LaLiga entre Sevilla e Valencia geralmente variam de acordo com a localização do assento, a categoria e se você os compra pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda.

Preços iniciais: Os ingressos de entrada em marketplaces secundários (como o StubHub) normalmente começam em torno de €50 a €55 (aproximadamente o equivalente a 63 dólares) para lugares nos setores superiores ou atrás do gol.

Preços médios: Os ingressos de admissão geral nos blocos padrão laterais e de arquibancada costumam ter média de cerca de €260 a €270 (aproximadamente o equivalente a 348 dólares), dependendo da procura e da disponibilidade.

Opções VIP e de hospitalidade: Opções de assentos premium e pacotes executivos de hospitalidade com acesso a lounges têm preços significativamente mais altos, muitas vezes subindo ainda mais dependendo da categoria.

Sevilla x Valencia pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Sevilla e Valencia

O Sevilla venceu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seus dois resultados mais recentes na LaLiga foram uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano e um triunfo por 3 a 1 fora de casa sobre o Athletic Bilbao, sendo este último seu compromisso mais recente, em 22 de agosto. Sua única derrota nesta sequência aconteceu em um amistoso de pré-temporada contra o Bayer Leverkusen, por 2 a 1. Ao longo das cinco partidas, o Sevilla marcou oito gols e sofreu cinco, mostrando uma capacidade consistente de balançar as redes.

As últimas cinco partidas do Valencia contam uma história mais mista. Seu resultado competitivo mais recente foi um empate por 0 a 0 fora de casa com o Celta Vigo em 22 de agosto, na estreia da equipe na LaLiga. Antes disso, sua campanha de pré-temporada incluiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Hercules, mas também derrotas para CD Teruel e Newcastle United. O Valencia marcou quatro gols e sofreu quatro ao longo das quatro partidas de pré-temporada, com o empate diante do Celta acrescentando um jogo sem sofrer gols ao retrospecto.

Sevilla x Valencia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre estes dois clubes aconteceu em 21 de março de 2026, quando o Valencia venceu por 2 a 0 no Estadio Ramon Sanchez Pizjuan pela LaLiga. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 no Estadio Mestalla em dezembro de 2025. Ao longo dos últimos cinco encontros pela LaLiga, o Valencia venceu duas vezes e o Sevilla uma, com outros dois empates registrados. As cinco partidas produziram 10 gols no total.

Classificação de Sevilla e Valencia

Na tabela atual da LaLiga, o Sevilla ocupa a primeira colocação, enquanto o Valencia está em 12º lugar.