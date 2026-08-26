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Como comprar ingressos para Sevilla x Valencia: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Sevilla enfrenta o Valencia em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Sevilla enfrenta o Valencia no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha.

No último encontro entre as equipes pela liga, em março de 2026, o Valencia conquistou uma confortável vitória por 2 a 0 fora de casa neste exato estádio. Os torcedores aguardam com expectativa este histórico confronto da elite do futebol espanhol, um tradicional teste de forças entre dois dos lados mais estabelecidos da competição.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Sevilla x Valencia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Sevilla x Valencia pela LaLiga?

Sevilla x Valencia será disputado no Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha, com os detalhes do horário de início ainda a serem confirmados.

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La Liga - Rodada 5
Estadio R. Sanchez Pizjuan

Como comprar ingressos para Sevilla x Valencia pela LaLiga?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da LaLiga entre Sevilla FC e Valencia CF, você pode seguir estes passos padrão:

  • Site oficial do clube: A forma mais direta e confiável de garantir ingressos é pelo portal oficial de bilheteria no site oficial do Sevilla FC, já que o clube será o mandante da partida no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.
  • Venda prioritária para sócios: Normalmente, os ingressos ficam disponíveis primeiro para sócios do clube e detentores de carnês de temporada, antes de serem abertos ao público em geral. Fique atento às janelas oficiais de venda anunciadas pelo clube.
  • Mercados secundários: Se os ingressos oficiais se esgotarem ou se você estiver procurando setores específicos, plataformas secundárias de troca de ingressos (como o StubHub) e sites de revenda costumam listar entradas para jogos da LaLiga de alta procura.
  • Bilheteria do estádio: Dependendo da disponibilidade mais perto do dia da partida, às vezes os ingressos podem ser comprados presencialmente nas bilheterias do estádio em Sevilha, embora a disponibilidade para jogos populares raramente seja garantida.

Quanto custam os ingressos para Sevilla x Valencia pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo de LaLiga entre Sevilla e Valencia geralmente variam de acordo com a localização do assento, a categoria e se você os compra pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda.

  • Preços iniciais: Os ingressos de entrada em marketplaces secundários (como o StubHub) normalmente começam em torno de €50 a €55 (aproximadamente o equivalente a 63 dólares) para lugares nos setores superiores ou atrás do gol.
  • Preços médios: Os ingressos de admissão geral nos blocos padrão laterais e de arquibancada costumam ter média de cerca de €260 a €270 (aproximadamente o equivalente a 348 dólares), dependendo da procura e da disponibilidade.
  • Opções VIP e de hospitalidade: Opções de assentos premium e pacotes executivos de hospitalidade com acesso a lounges têm preços significativamente mais altos, muitas vezes subindo ainda mais dependendo da categoria.

Sevilla x Valencia pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Sevilla e Valencia

O Sevilla venceu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seus dois resultados mais recentes na LaLiga foram uma vitória em casa por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano e um triunfo por 3 a 1 fora de casa sobre o Athletic Bilbao, sendo este último seu compromisso mais recente, em 22 de agosto. Sua única derrota nesta sequência aconteceu em um amistoso de pré-temporada contra o Bayer Leverkusen, por 2 a 1. Ao longo das cinco partidas, o Sevilla marcou oito gols e sofreu cinco, mostrando uma capacidade consistente de balançar as redes.

As últimas cinco partidas do Valencia contam uma história mais mista. Seu resultado competitivo mais recente foi um empate por 0 a 0 fora de casa com o Celta Vigo em 22 de agosto, na estreia da equipe na LaLiga. Antes disso, sua campanha de pré-temporada incluiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Hercules, mas também derrotas para CD Teruel e Newcastle United. O Valencia marcou quatro gols e sofreu quatro ao longo das quatro partidas de pré-temporada, com o empate diante do Celta acrescentando um jogo sem sofrer gols ao retrospecto.

SEV

SEV - Sequência

NEC
V1-2
UTR
V0-1
B04
D2-1
RAY
V2-1
ATH
V1-3
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
VAL

VAL - Sequência

NEW
D1-2
CDT
D0-1
HER
V2-0
CEL
E0-0
BET
D0-1
Gol marcado (sofrido)
3/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Sevilla x Valencia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre estes dois clubes aconteceu em 21 de março de 2026, quando o Valencia venceu por 2 a 0 no Estadio Ramon Sanchez Pizjuan pela LaLiga. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 no Estadio Mestalla em dezembro de 2025. Ao longo dos últimos cinco encontros pela LaLiga, o Valencia venceu duas vezes e o Sevilla uma, com outros dois empates registrados. As cinco partidas produziram 10 gols no total.

Confrontos

SevillaEmpateValencia
0
3
2
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Valencia badge
Valencia
VAL
2
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FJ
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
FJ
2Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Sevilla e Valencia

Na tabela atual da LaLiga, o Sevilla ocupa a primeira colocação, enquanto o Valencia está em 12º lugar.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
2
BétisBétisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
D
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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