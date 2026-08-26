Real Betis enfrenta o Getafe na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Estadio de La Cartuja, em Sevilha.

No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em março de 2026, o Getafe garantiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Real Betis. Os dois lados estarão ansiosos para somar pontos importantes enquanto buscam ganhar embalo no início da temporada doméstica.

Deixe a GOAL dar a você tudo o que precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x Getafe, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Real Betis x Getafe por LaLiga?

Real Betis x Getafe acontece no Estadio de La Cartuja, em Sevilha. Confira a programação local para o horário confirmado de início na sua região.

La Liga - Rodada 6 16 de set. de 2026 - 09:00 Estadio de La Cartuja

Como comprar ingressos para Real Betis x Getafe por LaLiga?

Você pode comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Real Betis e Getafe em 16 de setembro por meio de várias opções primárias e secundárias de bilheteria:

Site oficial do clube: A forma mais segura de comprar ingressos diretamente pelo valor de face é por meio do portal oficial de ingressos do Real Betis (realbetisbalompie.es). Os ingressos para jogos em casa geralmente são colocados à venda para o público entre 1 e 2 semanas antes do pontapé inicial.

Bilheteria oficial (Taquillas): Você pode comprar assentos remanescentes ou liberados diretamente na bilheteria do estádio, no Estadio Benito Villamarín / Estadio de La Cartuja, em Sevilha, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo.

Parceiros autorizados de viagem e hospitalidade: Agências oficiais de viagens esportivas, como a P1 Travel, oferecem e-tickets garantidos para o dia do jogo e pacotes VIP/hospitalidade.

Mercados secundários de ingressos: Se os ingressos oficiais do clube estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub listam ingressos de revenda de detentores individuais de carnês de temporada e vendedores.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Getafe por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida de LaLiga entre Real Betis x Getafe, em 16 de setembro, variam de acordo com a categoria do assento e o canal de compra:

Ingressos oficiais pelo valor de face (direto/clube): Os ingressos padrão para uma partida de categoria regular de LaLiga normalmente começam em cerca de € 30 a € 35 para assentos no anel superior atrás dos gols, chegando a € 60 a € 90+ para lugares centrais na arquibancada inferior.

Revenda e plataformas secundárias: Ingressos padrão em plataformas secundárias, como a StubHub, começam em aproximadamente € 20 a € 35 para entrada básica, com assentos médios no mercado secundário em torno de € 60 a € 150 , e opções premium ou de alta demanda chegando a € 200+ .

VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo e opções premium geralmente começam em € 120 a € 250+ por pessoa.

Real Betis x Getafe pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Betis e Getafe

O Real Betis venceu dois, empatou um e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com mais um resultado da pré-temporada. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Valencia pela LaLiga, em 25 de agosto, depois de um triunfo por 1 a 0 em casa sobre a Real Sociedad quatro dias antes. Antes do início da temporada competitiva, o Betis perdeu por 1 a 0 para a Inter em um amistoso e empatou em 2 a 2 com o AFC Bournemouth. A pré-temporada também incluiu uma vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal. Esses cinco jogos produziram cinco gols marcados e cinco sofridos no total.

O Getafe venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco compromissos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Racing Santander pela LaLiga em 23 de agosto, e a equipe também bateu o Partizan Beograd por 3 a 1 na qualificatória da Conference League em 20 de agosto. A derrota por 3 a 0 para o Deportivo Alaves em 15 de agosto foi o ponto mais baixo dessa sequência. O Getafe marcou seis gols e sofreu seis nesses cinco jogos, com um empate por 1 a 1 em amistoso contra o Tottenham Hotspur também fazendo parte da sequência.

Real Betis x Getafe: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela LaLiga em 8 de março de 2026, quando o Getafe recebeu o Real Betis e venceu por 2 a 0. Antes disso, o Betis goleou por 4 a 0 em casa em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela LaLiga, o Real Betis soma três vitórias contra uma do Getafe, com uma partida terminando empatada, um 1 a 1 no Estadio Benito Villamarín em fevereiro de 2024.

Classificação de Real Betis e Getafe

Na atual tabela de LaLiga, o Real Betis ocupa a segunda colocação, enquanto o Getafe aparece em oitavo.