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La Liga
team-logoRayo Vallecano
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team-logoRacing Santander
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Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Rayo Vallecano
Racing Santander
La Liga

O Rayo Vallecano enfrenta o Racing Santander em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Rayo Vallecano e Racing Santander se enfrentam no sábado, 5 de setembro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.

A equipe da casa entra em campo buscando embalar de forma positiva após a derrota por 2 a 1 para o Sevilla na rodada de abertura e o empate por 1 a 1 contra o Deportivo Alavés. O Racing Santander tentará somar pontos importantes fora de casa no início de sua campanha, enquanto as duas equipes buscam consolidar suas posições na tabela da liga.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Rayo Vallecano x Racing Santander em LaLiga?

Rayo Vallecano x Racing Santander acontece no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri, com o horário exato de início confirmado nos detalhes da partida acima.

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La Liga - Rodada 4
Campo de Futbol de Vallecas

Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander em LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida Rayo Vallecano x Racing Santander no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri, você tem duas principais opções de compra:

Bilheteria presencial (método oficial)

  • Bilheteria física: o Rayo Vallecano normalmente não opera uma loja online de ingressos para o público em geral. Os ingressos oficiais para os jogos são comprados diretamente na bilheteria do estádio (taquillas), localizada na Calle del Payaso Fofó, no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri.
  • Janela de compra: a bilheteria física geralmente abre de 2 a 3 dias antes do dia do jogo, por volta das 11h, e permanece aberta até o pontapé inicial no dia da partida.
  • Verificação e pagamento: é necessário apresentar um documento de identificação com foto válido e cartão ou dinheiro no guichê.

Plataformas secundárias online e agregadores

  • Torcedores que desejam garantir a entrada antes de chegar ao estádio podem consultar mercados secundários verificados de ingressos, como o StubHub.
  • Selecione a partida, escolha o setor preferido da arquibancada, conclua a compra online e receba acesso ao ingresso digital/mobile.

Quanto custam os ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander em LaLiga?

O preço dos ingressos para a partida Rayo Vallecano x Racing Santander no Campo de Fútbol de Vallecas depende de você comprar ingressos pelo valor de face presencialmente ou garantir lugares online por meio de plataformas secundárias de revenda.

  • Vendas oficiais presenciais: os ingressos de jogo pelo valor de face diretamente nas bilheterias do estádio na Calle del Payaso Fofó normalmente variam entre £18 e £78 (€20 a €90), dependendo da categoria da arquibancada.
  • Plataformas de revenda online: em mercados secundários de ingressos, como o StubHub, os ingressos para este confronto específico começam em cerca de £125, com anúncios médios no mercado secundário chegando a £365.

Rayo Vallecano x Racing Santander em LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Rayo Vallecano x Racing Santander

O Rayo Vallecano venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo Alaves em LaLiga, e a equipe também sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Sevilla em seu jogo de abertura da liga na temporada. A derrota por 3 a 0 para o Ipswich Town na pré-temporada esteve entre os pontos baixos de seu verão. A única vitória do Rayo veio contra o Sporting Charleroi, por 3 a 2, em um amistoso. Ao longo das cinco partidas, marcou seis gols e sofreu oito.

O Racing Santander venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Sua atuação mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Villarreal em LaLiga, e a equipe registrou uma forte vitória por 4 a 1 sobre o Sporting Gijon na pré-temporada. As derrotas para Wolverhampton Wanderers (3 a 0) e Athletic Bilbao (0 a 3) destacam os desafios que enfrentou contra adversários de nível mais alto durante o verão. O Racing marcou sete gols e sofreu nove ao longo dessas cinco partidas.

RAY

RAY - Sequência

FEY
D2-1
CHA
V2-3
IPS
D3-0
SEV
D2-1
ALA
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SAN

SAN - Sequência

ATH
D0-3
WOL
D3-0
SPG
V4-1
ALA
D1-1
VIL
E2-2
Gol marcado (sofrido)
7/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Rayo Vallecano x Racing Santander: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Segunda Division em 20 de julho de 2020, quando o Rayo Vallecano venceu o Racing Santander por 2 a 1 fora de casa. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Rayo soma três vitórias contra duas do Racing. Encontros anteriores incluem uma vitória do Rayo por 2 a 0 em casa em setembro de 2019 e um triunfo do Rayo por 4 a 2 em LaLiga em março de 2012.

Confrontos

Rayo VallecanoEmpateRacing Santander
4
0
1
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
FJ
Segunda Division
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FJ
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
FJ
Copa do Rei
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
FJ
Copa do Rei
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
FJ
14Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Rayo Vallecano x Racing Santander

Na classificação inicial de LaLiga, o Racing Santander ocupa o quinto lugar, enquanto o Rayo Vallecano aparece em nono após a rodada de abertura.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
V
3
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
110020+23
V
4
SevillaSevillaSEV
110021+13
V
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
E
6
VillarrealVillarrealVIL
10102201
E
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
E
8
ElcheElcheELC
10101101
E
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
11
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
12
Celta de VigoCelta de VigoCEL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
BétisBétisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MalagaMalagaMAL
100102-20
D
19
GetafeGetafeGET
100103-30
D
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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