Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Rayo Vallecano e Racing Santander se enfrentam no sábado, 5 de setembro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.
A equipe da casa entra em campo buscando embalar de forma positiva após a derrota por 2 a 1 para o Sevilla na rodada de abertura e o empate por 1 a 1 contra o Deportivo Alavés. O Racing Santander tentará somar pontos importantes fora de casa no início de sua campanha, enquanto as duas equipes buscam consolidar suas posições na tabela da liga.
Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Rayo Vallecano x Racing Santander em LaLiga?
Rayo Vallecano x Racing Santander acontece no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri, com o horário exato de início confirmado nos detalhes da partida acima.
Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander em LaLiga?
Para comprar ingressos para a partida Rayo Vallecano x Racing Santander no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri, você tem duas principais opções de compra:
Bilheteria presencial (método oficial)
- Bilheteria física: o Rayo Vallecano normalmente não opera uma loja online de ingressos para o público em geral. Os ingressos oficiais para os jogos são comprados diretamente na bilheteria do estádio (taquillas), localizada na Calle del Payaso Fofó, no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri.
- Janela de compra: a bilheteria física geralmente abre de 2 a 3 dias antes do dia do jogo, por volta das 11h, e permanece aberta até o pontapé inicial no dia da partida.
- Verificação e pagamento: é necessário apresentar um documento de identificação com foto válido e cartão ou dinheiro no guichê.
Plataformas secundárias online e agregadores
- Torcedores que desejam garantir a entrada antes de chegar ao estádio podem consultar mercados secundários verificados de ingressos, como o StubHub.
- Selecione a partida, escolha o setor preferido da arquibancada, conclua a compra online e receba acesso ao ingresso digital/mobile.
Quanto custam os ingressos para Rayo Vallecano x Racing Santander em LaLiga?
O preço dos ingressos para a partida Rayo Vallecano x Racing Santander no Campo de Fútbol de Vallecas depende de você comprar ingressos pelo valor de face presencialmente ou garantir lugares online por meio de plataformas secundárias de revenda.
- Vendas oficiais presenciais: os ingressos de jogo pelo valor de face diretamente nas bilheterias do estádio na Calle del Payaso Fofó normalmente variam entre £18 e £78 (€20 a €90), dependendo da categoria da arquibancada.
- Plataformas de revenda online: em mercados secundários de ingressos, como o StubHub, os ingressos para este confronto específico começam em cerca de £125, com anúncios médios no mercado secundário chegando a £365.
Rayo Vallecano x Racing Santander em LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Rayo Vallecano x Racing Santander
O Rayo Vallecano venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo Alaves em LaLiga, e a equipe também sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Sevilla em seu jogo de abertura da liga na temporada. A derrota por 3 a 0 para o Ipswich Town na pré-temporada esteve entre os pontos baixos de seu verão. A única vitória do Rayo veio contra o Sporting Charleroi, por 3 a 2, em um amistoso. Ao longo das cinco partidas, marcou seis gols e sofreu oito.
O Racing Santander venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Sua atuação mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Villarreal em LaLiga, e a equipe registrou uma forte vitória por 4 a 1 sobre o Sporting Gijon na pré-temporada. As derrotas para Wolverhampton Wanderers (3 a 0) e Athletic Bilbao (0 a 3) destacam os desafios que enfrentou contra adversários de nível mais alto durante o verão. O Racing marcou sete gols e sofreu nove ao longo dessas cinco partidas.
Rayo Vallecano x Racing Santander: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Segunda Division em 20 de julho de 2020, quando o Rayo Vallecano venceu o Racing Santander por 2 a 1 fora de casa. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Rayo soma três vitórias contra duas do Racing. Encontros anteriores incluem uma vitória do Rayo por 2 a 0 em casa em setembro de 2019 e um triunfo do Rayo por 4 a 2 em LaLiga em março de 2012.
Confrontos
Classificação de Rayo Vallecano x Racing Santander
Na classificação inicial de LaLiga, o Racing Santander ocupa o quinto lugar, enquanto o Rayo Vallecano aparece em nono após a rodada de abertura.
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|2
|1
|+1
|3
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|16
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|0
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|0
|3
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