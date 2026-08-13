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Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Real Madrid: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Atlético de Madrid enfrenta o Real Madrid em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

O Atlético de Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano no primeiro dérbi de Madri da temporada 2026/27 de La Liga, um dos confrontos mais intensamente disputados de todo o futebol mundial. O Atlético chega para o duelo após uma campanha realmente forte sob o comando de Diego Simeone, alcançando tanto as semifinais da Champions League quanto a final da Copa del Rey na temporada passada, enquanto o Real Madrid chega com o novo técnico Jose Mourinho, de volta à capital espanhola para uma segunda passagem, com o clube tentando se recuperar de um ano sem títulos.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Atlético de Madrid x Real Madrid, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando é o pontapé inicial de Atlético de Madrid x Real Madrid por LaLiga?

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La Liga - Rodada 7
Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Real Madrid por LaLiga?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio do StubHub, que lista opções de assentos verificadas para Atlético de Madrid x Real Madrid com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar online permite que você navegue pelas categorias disponíveis e garanta seu lugar sem precisar lidar com exigências oficiais de associação ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis por meio do portal de ingressos do clube Atlético de Madrid, embora, para um confronto desta magnitude, o dérbi de Madri seja consistentemente um dos dois ingressos mais difíceis de conseguir na temporada pelos canais oficiais, ao lado de El Clasico. A demanda das duas torcidas, além de torcedores neutros querendo ver Mbappe e companhia de perto, faz com que as cargas geralmente se esgotem extremamente rápido assim que são liberadas.

Dada a qualidade em campo, desde o Real Madrid em reconstrução de Mourinho até um Atlético que foi longe na Europa na temporada passada, é altamente recomendável reservar cedo no mercado secundário para os torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar de fora.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Real Madrid por LaLiga?

Os ingressos do Atlético de Madrid geralmente estão entre as opções mais acessíveis para um grande clube europeu, mas os preços para o dérbi de Madri ficam bem acima da faixa padrão por causa da demanda envolvida.

Para uma partida típica de La Liga, a entrada geral no Riyadh Air Metropolitano pode começar em cerca de 30 euros, com assentos premium e nas laterais subindo bem além disso, dependendo da categoria. Para um confronto deste porte, porém, espere preços consideravelmente mais altos, com os ingressos mais baratos disponíveis oferecendo o melhor ponto de entrada para os torcedores que simplesmente querem estar dentro do estádio no pontapé inicial.

No mercado secundário, os preços para o dérbi de Madri normalmente sobem acentuadamente nos dias que antecedem o pontapé inicial à medida que a disponibilidade diminui, então reservar cedo pelo StubHub é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos. Os preços dos carnês de temporada no Atlético de Madrid variam de cerca de 290 euros, na faixa mais barata, até bem mais de 2.000 euros para as posições mais exclusivas, o que dá uma ideia da dimensão da demanda pelos maiores jogos do clube em casa.

Atlético de Madrid x Real Madrid por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Atlético de Madrid e Real Madrid

ATM

ATM - Sequência

GIR
V1-0
VIL
D5-1
GET
V4-1
MUN
D2-1
MCI
D3-1
Gol marcado (sofrido)
8/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
RMA

RMA - Sequência

ATH
V4-2
LEG
V4-1
FIO
E2-2
FTC
V1-2
COR
V0-1
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Atlético de Madrid x Real Madrid: retrospecto recente do confronto

Confrontos

Atlético de MadridEmpateReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
Supercopa da Espanha
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
FJ
9Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Atlético de Madrid e Real Madrid

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
3
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
4
Celta de VigoCelta de VigoCEL
00000000
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
00000000
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
00000000
7
ElcheElcheELC
00000000
8
EspanyolEspanyolESP
00000000
9
GetafeGetafeGET
00000000
10
LevanteLevanteLEV
00000000
11
MalagaMalagaMAL
00000000
12
OsasunaOsasunaOSA
00000000
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
00000000
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
00000000
15
BétisBétisBET
00000000
16
Real MadridReal MadridRMA
00000000
17
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
18
SevillaSevillaSEV
00000000
19
ValenciaValenciaVAL
00000000
20
VillarrealVillarrealVIL
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento


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