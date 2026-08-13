O Atlético de Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano no primeiro dérbi de Madri da temporada 2026/27 de La Liga, um dos confrontos mais intensamente disputados de todo o futebol mundial. O Atlético chega para o duelo após uma campanha realmente forte sob o comando de Diego Simeone, alcançando tanto as semifinais da Champions League quanto a final da Copa del Rey na temporada passada, enquanto o Real Madrid chega com o novo técnico Jose Mourinho, de volta à capital espanhola para uma segunda passagem, com o clube tentando se recuperar de um ano sem títulos.

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Quando é o pontapé inicial de Atlético de Madrid x Real Madrid por LaLiga?

La Liga - Rodada 7 20 de set. de 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Real Madrid por LaLiga?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio do StubHub, que lista opções de assentos verificadas para Atlético de Madrid x Real Madrid com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar online permite que você navegue pelas categorias disponíveis e garanta seu lugar sem precisar lidar com exigências oficiais de associação ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis por meio do portal de ingressos do clube Atlético de Madrid, embora, para um confronto desta magnitude, o dérbi de Madri seja consistentemente um dos dois ingressos mais difíceis de conseguir na temporada pelos canais oficiais, ao lado de El Clasico. A demanda das duas torcidas, além de torcedores neutros querendo ver Mbappe e companhia de perto, faz com que as cargas geralmente se esgotem extremamente rápido assim que são liberadas.

Dada a qualidade em campo, desde o Real Madrid em reconstrução de Mourinho até um Atlético que foi longe na Europa na temporada passada, é altamente recomendável reservar cedo no mercado secundário para os torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar de fora.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Real Madrid por LaLiga?

Os ingressos do Atlético de Madrid geralmente estão entre as opções mais acessíveis para um grande clube europeu, mas os preços para o dérbi de Madri ficam bem acima da faixa padrão por causa da demanda envolvida.

Para uma partida típica de La Liga, a entrada geral no Riyadh Air Metropolitano pode começar em cerca de 30 euros, com assentos premium e nas laterais subindo bem além disso, dependendo da categoria. Para um confronto deste porte, porém, espere preços consideravelmente mais altos, com os ingressos mais baratos disponíveis oferecendo o melhor ponto de entrada para os torcedores que simplesmente querem estar dentro do estádio no pontapé inicial.

No mercado secundário, os preços para o dérbi de Madri normalmente sobem acentuadamente nos dias que antecedem o pontapé inicial à medida que a disponibilidade diminui, então reservar cedo pelo StubHub é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos. Os preços dos carnês de temporada no Atlético de Madrid variam de cerca de 290 euros, na faixa mais barata, até bem mais de 2.000 euros para as posições mais exclusivas, o que dá uma ideia da dimensão da demanda pelos maiores jogos do clube em casa.

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