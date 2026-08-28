Atlético de Madrid enfrenta o Osasuna na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Historicamente, o Atlético de Madrid tem ampla vantagem neste confronto, com 20 vitórias nos encontros anteriores diante do Osasuna. O duelo mais recente entre as equipes, em maio de 2026, terminou com uma vitória suada por 2 a 1 do Atlético de Madrid no Estádio El Sadar.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Atlético de Madrid x Osasuna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Atlético de Madrid x Osasuna por LaLiga?

Atlético de Madrid x Osasuna acontece no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, com os detalhes oficiais do horário de início listados acima.

La Liga - Rodada 6 16 de set. de 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Osasuna por LaLiga?

Você pode comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Atlético de Madrid e Osasuna no Riyadh Air Metropolitano por meio de várias opções:

Site oficial do clube: A opção principal e mais segura é o site oficial do Atlético de Madrid. Em geral, os ingressos são disponibilizados para não membros após uma janela de prioridade para sócios.

Mercados secundários e agregadores: Plataformas como a StubHub reúnem ingressos de revenda de vendedores.

Agências de viagem autorizadas: Empresas como a P1 Travel oferecem pacotes oficiais de ingressos para o dia do jogo e hospitalidade.

Bilheteria do estádio: No dia da partida, sujeito à disponibilidade, os ingressos restantes podem ser comprados diretamente nas bilheterias localizadas no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Osasuna por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo de LaLiga entre Atlético de Madrid x Osasuna no Riyadh Air Metropolitano variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:

Ingressos de entrada / assentos no anel superior: Os ingressos padrão de admissão geral começam em aproximadamente €30 a €45 .

Setor intermediário / assentos de canto e atrás do gol: Os assentos de categoria média geralmente custam entre €50 e €85 .

Assentos premium e da arquibancada principal: Os lugares inferiores nas laterais e em áreas de visão premium variam de €90 a €160+ .

Pacotes VIP e de hospitalidade: O acesso oficial de hospitalidade para o dia da partida geralmente começa em torno de €220+ por ingresso.

Mercados secundários e agregadores

Principais plataformas secundárias de troca de ingressos, como a StubHub. Os preços de revenda estão sujeitos à demanda do mercado. Em jogos de alta demanda, os preços nessas plataformas podem ficar significativamente acima do valor de face, embora partidas padrão que não sejam dérbis normalmente apresentem opções iniciais em torno de €35 a €50.

Atlético de Madrid x Osasuna por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Atlético de Madrid e Osasuna

O Atlético de Madrid soma uma vitória, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos, com dois desses resultados tendo acontecido em amistosos de pré-temporada. Sua apresentação mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Villarreal por LaLiga em 23 de agosto, enquanto o resultado anterior na liga foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Malaga em 19 de agosto. O Atlético venceu o Marseille por 2 a 1 em um amistoso, mas perdeu por 3 a 1 para o Manchester City e por 2 a 1 para o Manchester United durante a pré-temporada. Ao longo desses cinco jogos, marcou oito gols e sofreu sete.

O Osasuna tem duas vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos, além de um empate. Seu resultado mais recente foi um empate sem gols com o Levante por LaLiga em 24 de agosto. Perdeu por 2 a 0 para o Al-Ain e por 2 a 1 para o SSC Napoli em amistosos, mas emendou vitórias sobre Norwich City e Ipswich Town durante a preparação de pré-temporada. O Osasuna marcou três gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Atlético de Madrid x Osasuna: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu por LaLiga em 12 de maio de 2026, quando o Osasuna recebeu o Atlético de Madrid e perdeu por 2 a 1. Antes disso, o Atlético venceu o Osasuna em casa por 1 a 0 em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Atlético de Madrid venceu três vezes, com o Osasuna conquistando uma vitória e mais um triunfo também ficando com o Osasuna em maio de 2025, quando bateu o Atlético por 2 a 0 em casa. A derrota mais pesada do Atlético nesta sequência aconteceu em maio de 2024, quando o Osasuna o venceu por 4 a 1 no Metropolitano.