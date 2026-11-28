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As palavras de Brahim Díaz após renovar o contrato com o Real Madrid não foram apenas uma mensagem passageira de comemoração. Elas reafirmaram seu apego a um sonho que começou anos atrás, quando deixou o Manchester City em busca de uma chance de escrever seu nome na história do clube merengue. Apesar da concorrência acirrada e dos poucos minutos em campo recentemente, o astro marroquino escolheu ficar, recusou as tentações de sair e apostou em sua capacidade de conquistar um espaço maior no time.

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Díaz comemorou a permanência no Real Madrid até 2031 com uma mensagem emocionada em sua conta oficial no "Instagram", na qual revelou a felicidade por estender sua trajetória no clube que considera sua casa e reforçou que seu sonho continua ligado a seguir conquistando títulos com a camisa merengue.

O jogador marroquino escreveu: "Há histórias que merecem continuar sendo vividas. Muito feliz por ficar na minha casa e seguir este caminho para conquistar mais títulos. Obrigado pelo carinho, madridistas. Ficar aqui é um sonho realizado".

O Real Madrid e Brahim Díaz chegaram a um acordo para estender o contrato do jogador até o meio de 2031. O vínculo anterior terminava em junho de 2027, e assim o clube garante os serviços de seu meia-armador por mais quatro temporadas, com um aumento salarial compatível com o novo acordo.

As negociações já estavam em estágio avançado desde junho, antes de os detalhes finais serem definidos e de a continuidade da parceria ser anunciada, sem grandes obstáculos, diante do desejo mútuo de seguir juntos.

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A renovação confirma a confiança da diretoria do Real Madrid no jogador marroquino, que vê nele uma peça capaz de fazer a diferença no futuro, apesar de ele não ter recebido, nos últimos tempos, a minutagem condizente com suas ambições.

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Díaz se tornou o quarto jogador a renovar com o clube merengue nos últimos dez dias, depois de Arda Güler, Aurélien Tchouaméni e Thibaut Courtois, dentro do movimento do Real Madrid para garantir o futuro de várias peças importantes do elenco.

258 minutos que não refletem o valor de Díaz

Mesmo com o futuro garantido no Real Madrid, Brahim ainda enfrenta um desafio real: ganhar mais oportunidades em campo, já que até agora somou apenas 258 minutos.

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O marroquino, porém, não se rende à falta de chances e segue aproveitando cada aparição para provar que pode decidir. O exemplo mais recente foi o duelo contra o PSV Eindhoven.

Díaz entrou aos 80 minutos e precisou de apenas quatro para dar uma assistência para Kylian Mbappé, com um passe preciso no espaço que deixou o atacante francês diante de uma chance perfeita para marcar.

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Sua marca não se resume a esse lance. Os números na Champions League mostram um impacto ofensivo notável: ele lidera, ao lado de Arda Güler, a lista de garçons do Real Madrid na competição nesta temporada, com quatro assistências, apesar da grande diferença de minutos em campo entre os dois.

No total de assistências pelo time, Díaz fica atrás apenas de Güler, com nove, e de Mbappé e Jude Bellingham, com cinco cada. Ainda assim, o marroquino tem a melhor média entre eles: uma assistência a cada 64,5 minutos.

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Milan: a etapa que o fez amadurecer

A trajetória de Brahim Díaz no Real Madrid não foi repleta de oportunidades desde o início. Ele precisou passar por uma experiência fora do clube merengue para provar seu valor e ganhar a bagagem necessária para disputar espaço no elenco.

Em janeiro de 2019, o jogador chegou ao Real Madrid vindo do Manchester City por 15 milhões de euros, além de outros cinco milhões em variáveis ligadas a desempenho, mesmo com seu contrato com o clube inglês perto do fim, em junho daquele mesmo ano.

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Pep Guardiola queria manter o jovem talento, que começava a ganhar importância em seus planos, ao mesmo tempo em que despontava seu companheiro e amigo Phil Foden. A entrada do Real Madrid, no entanto, mudou o rumo de seu futuro.

Depois de um primeiro período sem o espaço suficiente, Díaz foi emprestado ao Milan e passou três temporadas no time italiano, nas quais sua carreira teve uma virada notável.

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O marroquino vestiu a camisa 10 dos rossoneri e se tornou uma de suas peças mais influentes, contribuindo para a conquista do Campeonato Italiano em 2022 e para a campanha até a semifinal da Champions League em 2023.

Díaz disputou 124 partidas com a camisa do Milan, em uma experiência que o ajudou a amadurecer e evoluir, antes de voltar ao Real Madrid em 2023, já que o clube espanhol fez questão de recuperá-lo e recusou os pedidos do Milan para comprá-lo em definitivo.

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Marrocos lhe dá o papel de protagonista

No cenário internacional, Brahim Díaz escolheu defender a seleção do Marrocos, já que, segundo a reportagem, não recebeu novos contatos da seleção espanhola para convencê-lo a vestir sua camisa. A seleção marroquina lhe deu destaque e um papel de liderança, e ele se tornou um dos principais rostos do projeto dos Leões do Atlas, com a camisa 10.

Díaz teve atuações de destaque na última Copa do Mundo, com quatro assistências, ficando atrás nesse quesito apenas de Michael Olise. Além disso, terminou a Copa Africana de Nações como artilheiro, com cinco gols.

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Entre as ambições internacionais, o crescente prestígio no Marrocos e o desejo de se firmar no Real Madrid, Díaz parece ter escolhido seguir apostando no sonho que o fez deixar a Inglaterra anos atrás.

Ele sabe que o caminho até o estrelato no Santiago Bernabéu não está livre de obstáculos, mas continua fiel à filosofia que sempre resume com a frase "tornar fácil o que é difícil", na esperança de que os poucos minutos em campo se transformem no início de uma nova fase, mais brilhante, com a camisa merengue.