Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Com um tiro de meta, Kane é protagonista de um feito histórico na Europa

Freiburg x Bayern de Munique
Freiburg
Bayern de Munique
Bundesliga
Bayern de Munique x Arsenal
Arsenal
Liga dos Campeões
H. Kane
Alemanha
England

Kane contribuiu decisivamente para o empate do Bayern com o Arsenal

O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, entrou para a história da Liga dos Campeões da Europa por um ângulo incomum, durante o empate do gigante bávaro com o seu visitante Arsenal pelo placar de (2 a 2), na noite de ontem, quarta-feira, na terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", Kane se tornou o primeiro jogador a marcar um gol, dar uma assistência e cobrar um tiro de meta em uma única partida na Liga dos Campeões da Europa, desde o início da coleta de dados detalhados da competição na temporada 2003-2004.

Leia também

Análise: Bayern de Munique e Arsenal não reconhecem as ausências, e Kompany muda de pele com facilidade

Mbappé iguala Zidane e se aproxima do recorde de Benzema

E a influência de Kane não se limitou a marcar o segundo gol do Bayern de pênalti, pois ele também criou o primeiro gol de Alphonso Davies com um passe em profundidade bem executado.

O internacional inglês também cobrou um tiro de meta ele próprio contra o Arsenal, em uma cena rara para um atacante, da qual partiu um ataque perigoso que quase rendeu um gol à equipe alemã.

Kane divide a liderança da artilharia da Liga dos Campeões da Europa, nesta temporada, com 4 gols, com um grupo de outros jogadores, com destaque para o craque do Manchester City, Erling Haaland.

A equipe bávara havia goleado o norueguês Bodø/Glimt (5 a 0), na primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, antes de empatar com o também norueguês Viking (3 a 3) na segunda rodada.



GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google