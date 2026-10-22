Com um tiro de meta, Kane é protagonista de um feito histórico na Europa

O inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, entrou para a história da Liga dos Campeões da Europa por um ângulo incomum, durante o empate do gigante bávaro com o seu visitante Arsenal pelo placar de (2 a 2), na noite de ontem, quarta-feira, na terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", Kane se tornou o primeiro jogador a marcar um gol, dar uma assistência e cobrar um tiro de meta em uma única partida na Liga dos Campeões da Europa, desde o início da coleta de dados detalhados da competição na temporada 2003-2004.

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E a influência de Kane não se limitou a marcar o segundo gol do Bayern de pênalti, pois ele também criou o primeiro gol de Alphonso Davies com um passe em profundidade bem executado.

O internacional inglês também cobrou um tiro de meta ele próprio contra o Arsenal, em uma cena rara para um atacante, da qual partiu um ataque perigoso que quase rendeu um gol à equipe alemã.

Kane divide a liderança da artilharia da Liga dos Campeões da Europa, nesta temporada, com 4 gols, com um grupo de outros jogadores, com destaque para o craque do Manchester City, Erling Haaland.

A equipe bávara havia goleado o norueguês Bodø/Glimt (5 a 0), na primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, antes de empatar com o também norueguês Viking (3 a 3) na segunda rodada.







