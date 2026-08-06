Uma reportagem publicada nesta quinta-feira afirmou que o Barcelona perdeu a disputa pela contratação de um jogador de destaque do Campeonato Alemão, durante a atual janela de transferências de verão.

O Barcelona busca reforçar seu ataque antes da nova temporada e espera contratar Julián Álvarez (26 anos), astro do Atlético de Madrid.

Álvarez viajou a Madrid na terça-feira para se encontrar com seu empresário, Fernando Hidalgo, e o desafio agora está em convencer o Atlético de Madrid a liberá-lo.

O Atlético de Madrid não demonstra qualquer disposição para vendê-lo, e parece claro que Álvarez terá que se movimentar caso queira vestir a camisa do Barcelona.

Ao mesmo tempo, um dos atacantes ligados a uma possível transferência para o clube catalão já tem seu próximo destino praticamente definido. Falamos aqui de Fisnik Asllani (23 anos), atacante do Hoffenheim, que está muito próximo de se juntar ao RB Leipzig.

O jornal Mundo Deportivo noticiou, citando diversos veículos de imprensa alemães, que Asllani deve realizar exames médicos com seu novo time nesta quinta-feira, e a negociação será anunciada oficialmente em seguida.

Asllani foi visto ontem em um hotel na cidade de Salzburgo, aguardando a conclusão dos procedimentos iniciais de sua transferência. À espera da confirmação oficial, o valor da negociação é estimado entre 25 e 30 milhões de euros, e espera-se que Asllani assine um contrato de cinco anos, até 2031.

Fisnik Asllani já manifestou seu apoio ao Barcelona no passado; inclusive vieram a público fotos dele ainda criança vestindo a camisa do Barcelona, mas, salvo qualquer reviravolta surpreendente, ele seguirá sua carreira no Campeonato Alemão.