Entre os protagonistas da goleada do Bayern de Munique na Allianz Arena estavam dois jogadores que podem, sim, alimentar esperanças legítimas de conquistar a Bola de Ouro neste ano: Michael Olise, autor de um hat-trick, e Harry Kane, que marcou dois gols. Os nomes de ambos estão na lista de 30 candidatos e, depois de suas atuações na temporada passada, em geral lhes são atribuídas boas chances de terminar entre os primeiros na votação.

Diante da atuação de Olise na noite de sexta-feira, Eberl também foi questionado sobre as chances do jogador. Isso seria "difícil", afirmou inicialmente o ex-profissional, já que se trata de "uma avaliação subjetiva". Mas, para Eberl, uma coisa também está clara: "Ele com certeza também faz parte do grupo de (possíveis) vencedores da Bola de Ouro." A Kane ele naturalmente atribuiu grandes chances, "mas Michael, com o jeito dele de jogar futebol, também está entrando nesse grupo. Então, para mim, ele definitivamente está entre os melhores jogadores do mundo."

Alguns jogadores de renome (e seus clubes) já iniciaram campanhas para receber, de preferência, a Bola de Ouro na gala de 26 de outubro, no Palladium Theatre, em Londres. O campeão mundial do Barcelona, Lamine Yamal, também gostaria de ser premiado. Em Movistar Plus, ele disse algo que foi amplamente interpretado como uma alfinetada em Kane, vencedor da Chuteira de Ouro (73 gols na temporada): "A Bola de Ouro deve ir para o melhor jogador do mundo, ponto. Não deve ir para um jogador que marcou 80 gols."

Yamal ainda esclareceu: "Se você marca 80 gols, ganha o prêmio de artilheiro da temporada. São coisas muito diferentes que as pessoas não entendem. O melhor jogador do mundo é aquele que você vê quando está comentando uma partida e gosta de observá-lo. É um jogador que se diferencia de todos os outros."

Questionado sobre essa declaração, Eberl foi direto: "É preciso fazer campanha eleitoral. Os melhores são os jogadores que não precisam de campanha eleitoral."

Disputa pela Bola de Ouro: o que Harry Kane disse sobre isso?

Kane também vê dessa forma e respondeu de maneira seca: "A gente não sabe exatamente como ele quis dizer isso. As pessoas têm suas próprias suposições. No fim das contas, cada um é diferente. Yamal é um jogador incrível e fez uma grande temporada, mas muitos outros também fizeram. Há tantos jogadores que tiveram uma ótima temporada. Acho que, por isso, talvez neste ano se discuta ainda mais do que o normal, porque há muitos candidatos."

Kane ressaltou: "Todo mundo tem o direito de falar da maneira que quiser. Vocês me conhecem, eu prefiro deixar que meu desempenho em campo fale por mim. Eu respondo no campo. Não gosto de falar muito sobre mim mesmo, mas cada um é diferente. Não existe certo ou errado. Isso cabe aos outros julgarem. Não está nas minhas mãos, mas nas mãos de quem vota." Em vez de atacar os outros, Kane destacou os muitos sucessos da temporada passada. "Tenho um orgulho enorme do que conquistei no último ano - não apenas os gols, mas também os títulos conquistados, a final da copa e o retorno da saladeira para Munique. Todas essas coisas - assim como alguns dos jogos da Copa do Mundo - vão ficar na minha memória pelo resto da vida. No geral, foi simplesmente uma temporada fantástica", disse.

Michael Olise marca seu primeiro hat-trick

Nos 90 minutos anteriores, contra berlinenses sobrecarregados, Olise deixou seus pés falarem (Nota do SPOX 1). Não só por causa do primeiro hat-trick de sua carreira profissional ele foi o melhor jogador em campo. Ao seu lado, Jamal Musiala, que havia aberto a contagem pouco depois de um quarto de hora, exaltou à Sky que o nível do francês é simplesmente "excelente".

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O técnico Vincent Kompany destacou que Olise, em seus belos gols, também foi recompensado pelo trabalho duro para lapidar sua técnica de finalização: "Michael faz esses gols, mas nos treinamentos também trabalhou muito nessas finalizações. Até os craques precisam de mais do que apenas talento."

Agora, Olise vai para a seleção francesa. Ele está, assim como seu companheiro de Bayern, Dayot Upamecano, na primeira convocação do novo técnico Zinedine Zidane.