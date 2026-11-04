“Com certeza, é algo que precisamos defender melhor!”: Andoni Iraola se irrita com erros em bolas paradas após derrota dramática do Liverpool para o Fenerbahce

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Andoni Iraola não conseguiu esconder a frustração ao ver o início perfeito do Liverpool na Champions League chegar ao fim de forma abrupta em Istambul. Apesar de ter ficado duas vezes à frente no placar, o Liverpool foi derrotado por um Fenerbahçe aguerrido, comandado pelo técnico interino Dirk Kuyt, que conquistou uma vitória memorável por 3 a 2.

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Bolas paradas assombram o Liverpool

O técnico do Liverpool, Iraola, ficou abalado com a incapacidade de sua equipe de lidar com situações defensivas básicas na derrota por 3 a 2 para o Fenerbahce. O resultado pôs fim à campanha até então perfeita do Liverpool na Europa nesta temporada e levou o espanhol a lamentar uma série de erros evitáveis que permitiram ao gigante turco voltar ao jogo. Após o apito final, Iraola apontou exatamente onde sua equipe falhou em um ambiente hostil.

“O principal motivo que encontro para termos perdido este jogo é que sofremos três gols em bolas paradas. Era algo que vínhamos fazendo muito bem na liga e estávamos fazendo bastante bem até hoje”, disse Iraola aos jornalistas na entrevista coletiva após a partida.

O técnico prosseguiu: “Sabíamos que esse era um dos pontos fortes do Fenerbahce. Sofremos um gol de falta, um de escanteio e até um após uma cobrança longa de lateral no fim. São gols que nos prejudicaram porque ficamos duas vezes à frente depois de bons momentos, controlando o jogo, chegando ao ataque. Fizemos os gols, mas depois sofremos gols em situações nas quais definitivamente deveríamos defender melhor.”

Noite caótica para Kuyt e Iraola

A partida foi uma ocasião especial para Kuyt, ídolo do Liverpool que atuava como técnico interino do Fenerbahce antes de Emre Belozoglu assumir o comando em definitivo na quinta-feira. A equipe de Kuyt contava com muita experiência, incluindo os ex-astros da Premier League Ederson, Ngolo Kante e Romelu Lukaku. O Liverpool, por sua vez, mudou a escalação após a derrota para o Arsenal no fim de semana, colocando Bradley Barcola como titular pelo meio do ataque, enquanto Trey Nyoni liderou as ações a partir do meio-campo.

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O Liverpool parecia confortável no início e abriu o placar quando um voleio do jovem Nyoni desviou no caminho e passou por Ederson. Foi um marco para o jogador de 19 anos: seu primeiro gol pelo clube e a primeira vez que um atleta do Liverpool marcou na Turquia desde que o próprio Kuyt o fez, em 2010. No entanto, os donos da casa responderam rapidamente quando uma cobrança de falta de Mason Greenwood desviou em Jeremy Jacquet e enganou Alisson.

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Reservas entram bem, mas não garantem os pontos

Em busca do gol da vitória, Iraola colocou em campo Florian Wirtz, Cody Gakpo e Alexander Isak. A decisão pareceu dar resultado quando Gakpo e Isak fizeram uma ótima jogada, concluída de cabeça pelo atacante da seleção sueca para recolocar o Liverpool à frente. Mas as fragilidades defensivas que preocupavam Iraola logo reapareceram. Apenas quatro minutos depois, Archie Brown completou para o gol e empatou após Gakpo desviar sem querer um cruzamento de Ngolo Kante para uma área perigosa, deixando Alisson sem chances de intervir.

A virada se completou quando Brown deu a assistência, levantando a bola na área sem que o Liverpool conseguisse afastá-la. Vedat Muriqi subiu mais alto e cabeceou no canto, provocando uma grande festa entre os torcedores da casa. “É frustrante porque é difícil vir aqui e jogar. Durante a maior parte da partida, achávamos que poderíamos vencer, mas, obviamente, isso não aconteceu”, admitiu Iraola.

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Iraola começa a analisar as falhas defensivas

A derrota amplia uma tendência preocupante para o Liverpool na Turquia, onde agora perdeu seis partidas consecutivas, apesar das lembranças históricas do título da Champions League conquistado em 2005 na mesma cidade. Para Iraola, a maneira como os gols foram sofridos será o foco da análise após a partida.

“Especialmente o primeiro e o terceiro gols, porque o segundo foi em um rebote. Mas, no primeiro, acho que não montamos a barreira corretamente e, no último, Muriqi ganhou a bola de três defensores. É definitivamente algo em que precisamos defender melhor”, concluiu o técnico do Liverpool.

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Marcas contrastantes nos livros de recordes

O confronto em Istambul produziu duas marcas bastante diferentes para o Liverpool. Pelo lado positivo, Nyoni fez história ao se tornar o jogador mais jovem a marcar seu primeiro gol pelo clube em uma competição europeia, com apenas 19 anos e 127 dias.

No entanto, a marca foi ofuscada por um recorde indesejado do clube. O gol de Isak aos 69 minutos, que colocou o Liverpool à frente por 2 a 1, marcou o momento mais tardio em que a equipe assumiu a liderança em uma partida de uma grande competição europeia antes de acabar derrotada.