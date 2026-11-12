Com ajuda de Trump: Infantino é acusado de violar a lei americana e transformar a Fifa em propriedade privada

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O presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, enfrenta uma nova escalada nos Estados Unidos, depois que foi apresentada uma queixa oficial à Receita Federal americana (IRS), exigindo a abertura de uma investigação sobre alegações relacionadas à contratação de uma empregada doméstica da Nicarágua em sua casa na cidade de Miami.

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A empregada recebia seu salário de uma entidade ligada à Fifa, embora suas funções se limitassem a prestar serviços domésticos particulares à família de Infantino.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", que teve acesso à queixa, o advogado Abed Ayoub, especialista em legislação de imigração e ex-diretor executivo do Comitê Árabe-Americano Contra a Discriminação, acusou a alta cúpula da Fifa de uso indevido do status tributário de isenção da organização, por meio do financiamento de serviços domésticos particulares de seu presidente.

A queixa afirma que a funcionária "realizava trabalhos domésticos exclusivamente para Gianni Infantino e sua esposa Leena em sua residência em Miami, enquanto recebia remuneração ou benefícios por meio de uma entidade ligada à Fifa".

A queixa alertou que "o uso de recursos da organização para benefício pessoal levanta sérias questões sobre as regras de benefício privado, governança e transparência financeira", apontando que a comprovação dessas irregularidades poderia expor a Fifa ao risco de perder sua isenção tributária nos Estados Unidos.

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As raízes do caso remontam a reportagens publicadas pelos jornais "New York Post" e "The Telegraph", no dia 3 de novembro deste ano, que revelaram que Yajairlin del Socorro Fernández, de 33 anos, trabalhou como empregada doméstica para a família Infantino, em um luxuoso edifício residencial na cidade de Miami.

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De acordo com um documento interno datado de 7 de janeiro de 2026, Fernández trabalhou em regime de tempo integral, durante o período de 1º de agosto de 2024 a 31 de outubro de 2025.

Fernández continuou a trabalhar após o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, cancelar o programa humanitário do qual ela se beneficiava ao longo de 2025, o que resultou em um período no qual sua situação jurídica se tornou irregular.

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As reportagens também apontaram que Infantino pediu a Carlos Cordeiro, seu assessor norte-americano e membro proeminente da força-tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo de 2026, que intercedesse para ajudar na obtenção de uma autorização de trabalho excepcional da categoria C11 para a funcionária, o que foi concretizado em janeiro de 2026.

A resposta da Fifa às acusações

Por sua vez, a Fifa rejeitou as acusações por completo, e um porta-voz da organização afirmou: "As questões relacionadas à vida pessoal e doméstica do presidente da Fifa são privadas, mas, para dissipar qualquer dúvida, os custos de quaisquer funcionários domésticos são arcados pessoalmente pelo presidente".

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A organização acrescentou que rejeita quaisquer alegações sobre a contratação de pessoas sem a obtenção das autorizações legais necessárias, acusando algumas partes de tentar desestabilizar a Fifa e de atacar seu presidente de forma reiterada.

Facilidades especiais para a família Infantino

Os questionamentos relacionados ao uso dos recursos da Fifa não se limitaram ao caso da empregada doméstica, pois se estenderam ao benefício que membros da família Infantino tiveram de serviços protocolares especiais no Aeroporto Internacional de Miami.

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O jornal francês "L'Équipe" afirmou que teve acesso a documentos que registram o benefício que a família do presidente da Fifa teve de serviços especiais, que incluíram a agilização dos procedimentos de passagem e a coordenação com companhias aéreas e órgãos federais, facilidades geralmente destinadas a visitas oficiais.

Segundo os documentos, a família Infantino se beneficiou desses serviços em 73 ocasiões, durante o período de janeiro de 2024 a outubro de 2026, totalizando 125 usos individuais.

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Os registros mostraram que Infantino não estava acompanhado de seus familiares em cerca de metade dessas ocasiões, pois o nome de sua esposa Leena constou em 46 casos, incluindo 37 ocasiões nas quais o marido não estava presente.

Suas filhas também se beneficiaram dessas facilidades cerca de 20 vezes cada uma.

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Já o próprio Infantino teve seu nome registrado apenas 24 vezes, sendo 16 vezes ao longo de 2024, 7 vezes em 2025 e uma única vez durante 2026, sem registro de qualquer novo uso desses serviços desde março passado.

A "L'Équipe" citou um ex-dirigente da Fifa, que pediu para não ter sua identidade revelada por temer represálias, afirmando que Infantino trata a Federação Internacional de Futebol como se fosse uma entidade particular, e utiliza seus recursos reiteradamente para fins pessoais.