Com a presença de Saud Abdulhamid, a seleção da Arábia Saudita perde novamente o artilheiro da Copa do Golfo 27

A seleção da Arábia Saudita perdeu o artilheiro da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", cerca de 72 horas antes de disputar o primeiro de seus amistosos durante a atual data Fifa, contra a seleção da Coreia do Sul.

A seleção saudita enfrenta a sua congênere sul-coreana na próxima sexta-feira, durante a sua atual concentração na capital catariana, Doha, em uma partida amistosa como preparação para os compromissos que estão por vir.

A conta oficial da seleção saudita na rede social "X" revelou a participação de Saud Abdulhamid, lateral do Lens, da França, nos treinos coletivos pela primeira vez, após a sua chegada à concentração ontem, segunda-feira.

Por outro lado, Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli, seguiu ausente dos treinos coletivos da Arábia Saudita, em meio ao resfriado de que sofre, o que faz surgir dúvidas sobre a sua capacidade de participar da partida contra a Coreia do Sul.

Al-Buraikan é considerado uma das peças mais importantes da seleção saudita, e conquistou o título de artilheiro da última edição da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27", além de ter contribuído para a conquista do título pela Arábia Saudita pela primeira vez após 23 anos de jejum.

Vale lembrar que a seleção saudita disputará mais uma partida amistosa na concentração de Doha, contra a seleção do Uzbequistão, na terça-feira, dia 17 de novembro deste ano.