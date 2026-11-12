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A Seleção Saudita entra em seu aguardado amistoso diante da Coreia do Sul com um grande objetivo principal: pôr fim à arraigada escrita que já dura 21 anos completos.

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A seleção da Arábia Saudita enfrenta a Coreia do Sul amanhã, sexta-feira, no estádio Jassim Bin Hamad, na capital catari Doha, em um amistoso de preparação para os próximos compromissos.

Segundo o canal saudita "Al Arabiya", esta será a 19ª partida entre as seleções da Arábia Saudita e da Coreia do Sul, nos níveis amistoso e oficial, desde o primeiro confronto entre elas, em 1980.

Nas 18 partidas anteriores, a seleção saudita conquistou 5 vitórias, contra 6 partidas vencidas pela seleção coreana, enquanto o empate predominou em outras 7 partidas.

No entanto, a última vitória saudita veio há 21 anos, mais precisamente em 2005, quando derrotou a Coreia do Sul na ida e na volta pelo placar de 2 a 0 e 1 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.

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Desde então, as duas seleções disputaram 6 partidas, sem que a Arábia Saudita conseguisse vencer qualquer uma delas, já que a seleção coreana venceu dois jogos, enquanto 4 partidas terminaram empatadas.

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No nível amistoso, as duas seleções disputam seu sétimo confronto, série que começou em 1980, com vantagem da seleção coreana em duas ocasiões, contra uma única vitória saudita, enquanto 3 partidas terminaram empatadas.

A vitória mais marcante da seleção saudita sobre a coreana aconteceu na semifinal da Copa da Ásia de 2000, quando Talal Al-Meshal marcou os dois gols da vitória pelo placar de 2 a 1.

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Já o último jogo foi nas oitavas de final da Copa da Ásia de 2023, que terminou no tempo normal com empate por 1 a 1, antes de a seleção coreana conseguir avançar às quartas de final nos pênaltis.

A partida contra a Coreia do Sul acontece em meio a um clima tenso entre os torcedores sauditas, após diversas notícias que falaram sobre a possibilidade de demissão do treinador grego Georgios Donis do cargo de técnico da seleção principal.

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O jornalista saudita Abdulrahman Al-Humaidi, apresentador do programa "Nadina" no canal "MBC 1", havia afirmado que Donis deixará o cargo de técnico da seleção saudita com 99% de certeza.

Donis respondeu a essas notícias em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiah", dizendo: "Não me importam os rumores que são lançados de tempos em tempos sobre o meu futuro profissional com a seleção saudita".

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E acrescentou: "O que me importa atualmente é desenvolver a seleção saudita e focar no trabalho. Tenho experiência para lidar com o que se fala sobre o meu futuro profissional, e darei o meu melhor para servir ao futebol saudita".

As declarações de Donis vieram na esteira do comunicado emitido pela Federação Saudita de Futebol, segundo o canal saudita "Al-Ekhbariya", negando a possibilidade de demissão do treinador grego e confirmando sua permanência no cargo.

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Esta passou a ser a segunda vez que a Federação Saudita de Futebol nega as notícias sobre a saída de Donis, depois de já ter feito isso durante o último mês de outubro.

Alguns relatos haviam afirmado que a Federação Saudita pretende contratar o espanhol Roberto Martínez, ex-técnico da seleção de Portugal, para comandar a seleção saudita na Copa da Ásia de 2027, no lugar de Donis.

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Essas notícias provocaram uma onda de revolta entre os torcedores sauditas, especialmente diante do pouco tempo até o início do torneio asiático, o que levou a Federação Saudita a emitir um comunicado de desmentido.

No entanto, o adiamento da Copa da Ásia de 2027, de janeiro para dezembro do próximo ano, reacendeu a polêmica sobre a possibilidade de demissão de Donis, diante do tempo de sobra antes do torneio.